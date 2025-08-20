29 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı'nda 3 gün tatil olacak mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tatil planları yapan vatandaşlar tarafından 29 Ağustos 2025 Cuma gününün tatil olup olmadığı merak ediliyor. 29 Ağustos resmi tatil olarak ilan edilirse hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil olacak.
Ülkemizde her yıl 30 Ağustos tarihi Zafer Bayramıolarak kutlanıyor. Her yıl bu tarihte ülke genelinde resmi tatil ilan ediliyor. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı, cumartesi gününe denk geliyor. Bu nedenden dolayı vatandaşlar tarafından 29 Ağustos resmi tatil mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.
29 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
29 Ağustos 2025 Cuma gününün tatil veya yarım gün olacağı hakkında henüz bir açıklama geldi. Açıklamanın gelmediği taktirde 29 Ağustos 2025 Cuma günü hem kamu kurumları hem de özel sektör normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.
ZAFER BAYRAMI 3 GÜN TATİL OLACAK MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 3 gün tatil olacağına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Yetkililer tarafından 29 Ağustos 2025 Cuma günü tatil edilirse, Zafer Bayramı tatili hafta sonu ile birlikte 3 güne uzayacak.
2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba