29 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı'nda 3 gün tatil olacak mı?

Ülkemizde her yıl 30 Ağustos tarihi Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Her yıl bu tarihte ülke genelinde resmi tatil ilan ediliyor. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı, cumartesi gününe denk geliyor. Bu nedenden dolayı vatandaşlar tarafından 29 Ağustos resmi tatil mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

29 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

29 Ağustos 2025 Cuma gününün tatil veya yarım gün olacağı hakkında henüz bir açıklama geldi. Açıklamanın gelmediği taktirde 29 Ağustos 2025 Cuma günü hem kamu kurumları hem de özel sektör normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

ZAFER BAYRAMI 3 GÜN TATİL OLACAK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 3 gün tatil olacağına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Yetkililer tarafından 29 Ağustos 2025 Cuma günü tatil edilirse, Zafer Bayramı tatili hafta sonu ile birlikte 3 güne uzayacak.

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ