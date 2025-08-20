Menü Kapat
29 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı'nda 3 gün tatil olacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tatil planları yapan vatandaşlar tarafından 29 Ağustos 2025 Cuma gününün tatil olup olmadığı merak ediliyor. 29 Ağustos resmi tatil olarak ilan edilirse hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil olacak.

29 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı'nda 3 gün tatil olacak mı?
Ülkemizde her yıl tarihi olarak kutlanıyor. Her yıl bu tarihte ülke genelinde ilan ediliyor. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı, cumartesi gününe denk geliyor. Bu nedenden dolayı vatandaşlar tarafından 29 Ağustos resmi tatil mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

29 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı'nda 3 gün tatil olacak mı?

29 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

29 Ağustos 2025 Cuma gününün tatil veya yarım gün olacağı hakkında henüz bir açıklama geldi. Açıklamanın gelmediği taktirde 29 Ağustos 2025 Cuma günü hem kamu kurumları hem de özel sektör normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

29 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı'nda 3 gün tatil olacak mı?

ZAFER BAYRAMI 3 GÜN TATİL OLACAK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 3 gün tatil olacağına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Yetkililer tarafından 29 Ağustos 2025 Cuma günü tatil edilirse, Zafer Bayramı tatili hafta sonu ile birlikte 3 güne uzayacak.

29 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı'nda 3 gün tatil olacak mı?

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

  • Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
  • Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 29 Mart 2025 Cumartesi
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı
  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba
  • Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe
  • Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
  • Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
  • Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı
  • Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi
  • Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba
