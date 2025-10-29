29 Ekim bugün kuaförler ve berberler açık mı çalışıyor mu?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıl dönümü olan 29 Ekim, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü olarak kabul edilmektedir.

Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşları tam gün izin yaparken, özel sektördeki çalışma sistemi farklılık gösterebilmektedir.

Berber ve kuaförler gibi özel işletmelerin durumu ise, Ticaret Bakanlığı’nın 2024 yılında yürürlüğe aldığı haftalık tatil düzeni kapsamında değerlendiriliyor.

KUAFÖRLER VE BERBERLER KAPALI MI?

Ticaret Bakanlığı’nın 1 Temmuz 2024 tarihinde başlattığı uygulama ile berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftada bir gün kapalı kalması zorunluluğu getirilmişti.

Bu bağlamda 29 Ekim’in belirlenen tatil günlerine rastlamaması durumunda, işletmelerin normal mesai akışında açık olması beklenmektedir.

29 Ekim 2025’te berber ve kuaförlerin çalışma durumları, bulundukları ilin valilik kararlarına göre farklılık gösterebilir.

29 Ekim’in Çarşamba gününe denk gelmesi sebebiyle pek çok berber ve kuaför faaliyet gösterecektir.

Resmi tatil olması nedeniyle bazı berberlerin kendi tercihleriyle kapalı kalması da olasıdır.