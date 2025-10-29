Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

29 Ekim bugün kuaförler ve berberler açık mı çalışıyor mu?

29 Ekim’de yani bugün berberler ve kuaförler açık mı sorusu, resmi tatil olması sebebiyle merak konusu haline geldi.

29 Ekim bugün kuaförler ve berberler açık mı çalışıyor mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 13:45

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıl dönümü olan , ve Genel Günü olarak kabul edilmektedir.

Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşları tam gün izin yaparken, özel sektördeki çalışma sistemi farklılık gösterebilmektedir.

ve kuaförler gibi özel işletmelerin durumu ise, ’nın 2024 yılında yürürlüğe aldığı haftalık tatil düzeni kapsamında değerlendiriliyor.

29 Ekim bugün kuaförler ve berberler açık mı çalışıyor mu?

KUAFÖRLER VE BERBERLER KAPALI MI?

Ticaret Bakanlığı’nın 1 Temmuz 2024 tarihinde başlattığı uygulama ile berber, ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftada bir gün kapalı kalması zorunluluğu getirilmişti.

Bu bağlamda 29 Ekim’in belirlenen tatil günlerine rastlamaması durumunda, işletmelerin normal mesai akışında açık olması beklenmektedir.

29 Ekim bugün kuaförler ve berberler açık mı çalışıyor mu?

29 Ekim 2025’te berber ve kuaförlerin çalışma durumları, bulundukları ilin valilik kararlarına göre farklılık gösterebilir.

29 Ekim’in Çarşamba gününe denk gelmesi sebebiyle pek çok berber ve kuaför faaliyet gösterecektir.

Resmi tatil olması nedeniyle bazı berberlerin kendi tercihleriyle kapalı kalması da olasıdır.

