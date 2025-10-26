29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara konser, etkinlik takvimi! Çankaya, Etimesgut, Mamak, Altındağ Cumhuriyet Bayramı etkinlik programı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'da konserler, söyleşiler ve uçuş gösterileri dahil olmak üzere birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara konser, etkinlik takvimi merak ediliyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ANKARA KONSER, ETKİNLİK TAKVİMİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Çankaya, Etimesgut, Mamak, Altındağ, Yenimahalle, Elmadağ Nallıhan ve Kalecik ilçelerinde ücretsiz konserler gerçekleştirileceği duyuruldu. Konserler kapsamında Zara, Manuş Baba, Hakan Aysev, Levent Yüksel, Mikail Yalçın, Mustafa Taş, Fatih Demirhan, Burcu Güneş sahne alacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ankara'da gerçekleştirilecek olan konserlerin takvimleri şöyle:

Çankaya

29 Ekim Çarşamba 20.00 | Hakan Aysev Konseri | Atatürk Sanat Merkezi ve Çağdaş Sanatlar Merkezi

Etimesgut

29 Ekim Çarşamba 20.00 | Levent Yüksek Konseri | Tunahan Kapalı Pazar Yeri

Mamak

29 Ekim Çarşamba 15.00 | Yakamoz Türk Halk Müziği Konseri | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi

Elmadağ

28 Ekim Salı 18.00 | Zara Konseri | Cumhuriyet Meydanı

Altındağ

31 Ekim Cumartesi 14.00 | Cumhuriyet Korosu | Baki Kültür Merkezi

Yenimahalle

28 Ekim Salı 20.00 | Burcu Güneş | Yenimahalle Dr. Ragıp Tüzün Parkı

29 Ekim Çarşamba 20.00 | Manuş Baba | Barıkent M. Karayalçın Meydanı

Nallıhan

28 Ekim Salı 19.30 | Sole Orkestrası Konseri - Fatih Demirhan Konseri | Nallıhan Cumhuriyet Meydanı

Kalecik