Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara konser, etkinlik takvimi! Çankaya, Etimesgut, Mamak, Altındağ Cumhuriyet Bayramı etkinlik programı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek olan çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara konser, etkinlik tavkimi merak ediliyor. Çankaya, Etimesgut, Mamak, Altındağ, Yenimahalle, Elmadağ Nallıhan, Kalecik ilçelerinde konser gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 'da konserler, söyleşiler ve uçuş gösterileri dahil olmak üzere birçok gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara , etkinlik takvimi merak ediliyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ANKARA KONSER, ETKİNLİK TAKVİMİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Çankaya, Etimesgut, Mamak, Altındağ, Yenimahalle, Elmadağ Nallıhan ve Kalecik ilçelerinde ücretsiz konserler gerçekleştirileceği duyuruldu. Konserler kapsamında , Manuş Baba, Hakan Aysev, Levent Yüksel, Mikail Yalçın, Mustafa Taş, Fatih Demirhan, Burcu Güneş sahne alacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ankara'da gerçekleştirilecek olan konserlerin takvimleri şöyle:

Çankaya

  • 29 Ekim Çarşamba 20.00 | Hakan Aysev Konseri | Atatürk Sanat Merkezi ve Çağdaş Sanatlar Merkezi

Etimesgut

  • 29 Ekim Çarşamba 20.00 | Levent Yüksek Konseri | Tunahan Kapalı Pazar Yeri

Mamak

  • 29 Ekim Çarşamba 15.00 | Yakamoz Türk Halk Müziği Konseri | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi

Elmadağ

  • 28 Ekim Salı 18.00 | Zara Konseri | Cumhuriyet Meydanı
Altındağ

  • 31 Ekim Cumartesi 14.00 | Cumhuriyet Korosu | Baki Kültür Merkezi

Yenimahalle

  • 28 Ekim Salı 20.00 | Burcu Güneş | Yenimahalle Dr. Ragıp Tüzün Parkı
  • 29 Ekim Çarşamba 20.00 | Manuş Baba | Barıkent M. Karayalçın Meydanı

Nallıhan

  • 28 Ekim Salı 19.30 | Sole Orkestrası Konseri - Fatih Demirhan Konseri | Nallıhan Cumhuriyet Meydanı

Kalecik

  • 29 Ekim Çarşamba 19.00 | Mikail Yalçın Konseri | Atatürk Parkı Üzeri
  • 29 Ekim Çarşamba 20:30 | Mustafa Taş Konseri | Atatürk Parkı Üzeri
