29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara konser, etkinlik takvimi! Çankaya, Etimesgut, Mamak, Altındağ Cumhuriyet Bayramı etkinlik programı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'da konserler, söyleşiler ve uçuş gösterileri dahil olmak üzere birçok etkinlik gerçekleştirilecek.
Vatandaşlar tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara konser, etkinlik takvimi merak ediliyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Çankaya, Etimesgut, Mamak, Altındağ, Yenimahalle, Elmadağ Nallıhan ve Kalecik ilçelerinde ücretsiz konserler gerçekleştirileceği duyuruldu. Konserler kapsamında Zara, Manuş Baba, Hakan Aysev, Levent Yüksel, Mikail Yalçın, Mustafa Taş, Fatih Demirhan, Burcu Güneş sahne alacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ankara'da gerçekleştirilecek olan konserlerin takvimleri şöyle:
Çankaya
Etimesgut
Mamak
Elmadağ
Altındağ
Yenimahalle
Nallıhan
Kalecik