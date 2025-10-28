29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Antalya konserleri, etkinlikleri! Kemer, Kumluca, Gazipaşa, Alanya, Muratpaşa, Kaş, Kepez'de konserleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin dört bir tarafında konserler ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Kutlamalar kapsamında Antalya'nın birçok ilçesinde ücretsiz konserlerin düzenleneceği duyuruldu.

Açıklanan bilgilere göre Kemer, Kumluca, Gazipaşa, Alanya, Muratpaşa, Kaş, Kepez ilçelerinde konser düzenlenecek. Vatandaşlar tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Antalya konser ve etkinlik takvimi merak ediliyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ANTALYA KONSER TAKVİMİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Konyaaltı'nda fener alayı yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüş 29 Ekim Çarşamba günü saat 18.30'da Konyaaltı Varyant'ta başlayacak ve Muratpaşa'da bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek.

Fener alayı yürüyüşünün ardından ise saat 20.30'da Candan Erçetin konseri gerçekleştirilecek. Antalya'nın diğer ilçelerinde düzenlenecek olan konserler ise şöyle:

Kemer

29 Ekim Çarşamba 19:30 Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşü | Kemer Belediyesi yanı

29 Ekim Çarşamba 20:30 | Emre Altuğ Konseri | Kemer Cumhuriyet Meydanı

Gazipaşa

29 Ekim Çarşamba 19.00 | Fener Alayı Yürüyüşü | Deniz Yolu, Ulu Hendek Kavşağı

29 Ekim Çarşamba 20.00 | Güliz Ayla Konseri | Cumhuriyet Meydanı

Alanya

29 Ekim Çarşamba 18.30 | Atatürk Anıtı Önünde Buluşma

29 Ekim Çarşamba 19.00 | Alanya Kent Konseri ile Fener Alayı

29 Ekim Çarşamba 20.30 | Norm Ender Konseri | Eski Belediye Sarayı Arkası

Kumluca

29 Ekim Çarşamba 20.00 | Fener Alayı Yürüyüşü | Atatürk Stadı

29 Ekim Çarşamba 20.30 | Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi Müzik Grubu Konseri | Kumluca Cumhuriyet Meydanı

29 Ekim Çarşamba 21.00 Kaktüs Band Konseri | Kumluca Cumhuriyet Meydanı

Finike

29 Ekim Çarşamba 20.00 | Kortej Yürüyüşü | yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri

29 Ekim Çarşamba 20.45 | Vosahne Konseri | Liman İçi Sahne

Kaş

29 Ekim Çarşamba 19.23 | Fener Alayı Yürüyüşü | D-400 Büyük Kavşak

29 Ekim Çarşamba 20.00 | DJ Performansı | Cumhuriyet Meydanı

29 Ekim Çarşamba 21.00 | Panda Mi | cumhuriyet Meydanı

Kepez