Hava Durumu
14°
Aktüel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Antalya konserleri, etkinlikleri! Kemer, Kumluca, Gazipaşa, Alanya, Muratpaşa, Kaş, Kepez'de konserleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'nın birçok bölgesinde etkinlikler ve konserler gerçekleştirilecek. Belediyeler tarafından açıklanan bilgilere göre Kemer, Kumluca, Gazipaşa, Alanya, Muratpaşa, Kaş, Kepez'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında konser gerçekleştirilecek. Antalya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserlerinin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı belli oldu.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin dört bir tarafında konserler ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Kutlamalar kapsamında 'nın birçok ilçesinde ücretsiz konserlerin düzenleneceği duyuruldu.

Açıklanan bilgilere göre Kemer, Kumluca, Gazipaşa, Alanya, Muratpaşa, Kaş, Kepez ilçelerinde düzenlenecek. Vatandaşlar tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Antalya konser ve takvimi merak ediliyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ANTALYA KONSER TAKVİMİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Konyaaltı'nda fener alayı yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüş 29 Ekim Çarşamba günü saat 18.30'da Konyaaltı Varyant'ta başlayacak ve Muratpaşa'da bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek.

Fener alayı yürüyüşünün ardından ise saat 20.30'da Candan Erçetin konseri gerçekleştirilecek. Antalya'nın diğer ilçelerinde düzenlenecek olan konserler ise şöyle:

Kemer

  • 29 Ekim Çarşamba 19:30 Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşü | Kemer Belediyesi yanı
  • 29 Ekim Çarşamba 20:30 | Emre Altuğ Konseri | Kemer Cumhuriyet Meydanı

Gazipaşa

  • 29 Ekim Çarşamba 19.00 | Fener Alayı Yürüyüşü | Deniz Yolu, Ulu Hendek Kavşağı
  • 29 Ekim Çarşamba 20.00 | Güliz Ayla Konseri | Cumhuriyet Meydanı
Alanya

  • 29 Ekim Çarşamba 18.30 | Atatürk Anıtı Önünde Buluşma
  • 29 Ekim Çarşamba 19.00 | Alanya Kent Konseri ile Fener Alayı
  • 29 Ekim Çarşamba 20.30 | Norm Ender Konseri | Eski Belediye Sarayı Arkası

Kumluca

  • 29 Ekim Çarşamba 20.00 | Fener Alayı Yürüyüşü | Atatürk Stadı
  • 29 Ekim Çarşamba 20.30 | Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi Müzik Grubu Konseri | Kumluca Cumhuriyet Meydanı
  • 29 Ekim Çarşamba 21.00 Kaktüs Band Konseri | Kumluca Cumhuriyet Meydanı
Finike

  • 29 Ekim Çarşamba 20.00 | Kortej Yürüyüşü | yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri
  • 29 Ekim Çarşamba 20.45 | Vosahne Konseri | Liman İçi Sahne

Kaş

  • 29 Ekim Çarşamba 19.23 | Fener Alayı Yürüyüşü | D-400 Büyük Kavşak
  • 29 Ekim Çarşamba 20.00 | DJ Performansı | Cumhuriyet Meydanı
  • 29 Ekim Çarşamba 21.00 | Panda Mi | cumhuriyet Meydanı

Kepez

  • 30 Ekim Perşembe 20.00 | Haluk Levent Konseri | Edip Akbayram Gençlik Parkı
