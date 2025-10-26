29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir etkinlikleri! Fener alayı ve Haluk Levent konseri gerçekleştirilecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. Vatandaşlar tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de gerçekleştirilecek olan konserler ve etkinlikler merak ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek etkinliklerin ve konserlerin programı duyuruldu.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İZMİR KONSER, ETKİNLİK TAKVİMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Selçuk ve Dikili'de "Cumhuriyet Her Yerde" etkinliği gerçekleştirilecek.

Etkinliklerin programı ise şöyle:

Selçuk

10.00-11.00 | Bando Gösterisi | Zeytinköy Mahallesi

20.00 - 20.30 | Kortej Yürüyüşü | Merkez İstasyon Meydanı

21.00 - 22.00 | Selçuk Belediyesi Orkestrası Konseri Merkez İstasyon Meydanı

Dikili

20.00-23.00

İzBB Kültür Orkestrası Enes Kunduracı Konseri

İzBB THM Orkestrası Burak Maral Konseri

İzBB Kültür Orkestrası Özlem Menokan Konseri

Konak