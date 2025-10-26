Menü Kapat
20°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir etkinlikleri! Fener alayı ve Haluk Levent konseri gerçekleştirilecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de gerçekleştirilecek olan etkinlikler ve konserler açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Konak ilçesinde Haluk Levent konseri gerçekleştirilecek. Selçuk ve Dikili ilçelerinde ise "Cumhuriyet Her Yerde" etkinliği yapılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir etkinlikleri! Fener alayı ve Haluk Levent konseri gerçekleştirilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2025
14:33
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
15:12

Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. Vatandaşlar tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 'de gerçekleştirilecek olan konserler ve etkinlikler merak ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek etkinliklerin ve konserlerin programı duyuruldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir etkinlikleri! Fener alayı ve Haluk Levent konseri gerçekleştirilecek

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İZMİR KONSER, ETKİNLİK TAKVİMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Selçuk ve Dikili'de "Cumhuriyet Her Yerde" etkinliği gerçekleştirilecek.

Etkinliklerin programı ise şöyle:

Selçuk

  • 10.00-11.00 | Bando Gösterisi | Zeytinköy Mahallesi
  • 20.00 - 20.30 | Kortej Yürüyüşü | Merkez İstasyon Meydanı
  • 21.00 - 22.00 | Selçuk Belediyesi Orkestrası Konseri Merkez İstasyon Meydanı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir etkinlikleri! Fener alayı ve Haluk Levent konseri gerçekleştirilecek

Dikili

20.00-23.00

  • İzBB Kültür Orkestrası Enes Kunduracı Konseri
  • İzBB THM Orkestrası Burak Maral Konseri
  • İzBB Kültür Orkestrası Özlem Menokan Konseri

Konak

  • 20.00 | Dilek Türkan'la Cumhuriyet'e Şarkılar Konseri | Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
  • 17.00 | Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bandolsu 102. Konseri | Konak Atatürk Meydanı
  • 20.00 | Fener Alayı | Hükümet Konağı'ndan başlayacak.
  • 21.00 | Haluk Levent Konseri | Gündoğdu Meydanı
