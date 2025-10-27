Menü Kapat
22°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

29 Ekim etkinlikleri İstanbul 2025! Galataport, Miniatürk, Yerebatan Sarnıcı etkinlik takvimi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri İstanbul'da düzenleniyor. 29 Ekim İstanbul etkinlikleri kapsamında Galataport, Miniatürk, Yerebatan Sarnıcı'nda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ücretsiz olarak katılım sağlayabileceğiniz birçok program duyuruldu.

29 Ekim etkinlikleri İstanbul 2025! Galataport, Miniatürk, Yerebatan Sarnıcı etkinlik takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 14:07

Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kaldı. Heyecanla beklenen etkinliklerin takvimi de belli olurken 29 Ekim etkinlik programı netleşti.

29 EKİM ETKİNLİKLERİ İSTANBUL 2025

29 Ekim Çarşamba günü ülkemizde Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Özel günde İstanbul'un çeşitli yerlerinde düzenlenirken program da duyuruldu.

Miniatürk

Tüm Gün – Yüz Boyama

Tüm Gün – Animatör Sunucu

12.00 – 12.30 – Zumba Kids

12.30 – 13.00 – İllüzyon Gösterisi

29 Ekim etkinlikleri İstanbul 2025! Galataport, Miniatürk, Yerebatan Sarnıcı etkinlik takvimi

13.00 – 14.00 – Bando Kortej

14.00 – 15.00 – Cumhuriyet Kupamı Tasarlıyorum Atölyesi

15.00 – 16.00 – Tonton Usta Tiyatro Oyunu

16.00 – 16.30 – İnteraktif Çizgi Film

16.30- 17.00 – Cumhuriyet Valsi

Panorama 1453 Tarih Müzesi

Tüm Gün – Yüz Boyama

13.00 – 14.00 –Cumhuriyet Kahramanları Kalkanı Atölyesi

14.00 – 15.00 – 10. Yıl Marşı Ritim Atölyesi

15.00 – 16.00 –Cumhuriyetin Renkleri Tuval Atölyesi

29 Ekim etkinlikleri İstanbul 2025! Galataport, Miniatürk, Yerebatan Sarnıcı etkinlik takvimi

*Atölyelere katılmak için Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt olunması gerekmektedir.

Yerebatan Sarnıcı

20.00 – 21.00 – Koro İstanbul Konseri

Yerebatan Sarnıcı ziyaretleri müze bileti ile gerçekleştirilecektir.

29 EKİM MAHMUT ORHAN KONSERİ NEREDE, ÜCRETSİZ Mİ?

Volkswagen Arena tarafından yapılan açıklamaya göre Kenan Doğulu, Mahmut Orhan performans gösterisi ücretsiz olarak düzenlenecek. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"İBB Cumhuriyet coşkusunu, Volkswagen Arena’da yaşatacak.
Özel repertuarı, dansçıları, ışık ve görsel şovuyla sahne almaya hazırlanan Kenan Doğulu, konserde 10.Yıl Marşı’nı 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirecek.
Canlı elektronik performansıyla Mahmut Orhan da İstanbullularla eşsiz bir konserde buluşacak.

Kenan Doğulu
DJ Mahmut Orhan
Performans Şov

Katılmak için; 29ekim.ibb.istanbul linkinden kayıt oluşturabilirsiniz.

Kayıtlar 26 Ekim’de açılacaktır.
Etkinlik ücretsiz olup kapasite sınırlıdır."

29 Ekim etkinlikleri İstanbul 2025! Galataport, Miniatürk, Yerebatan Sarnıcı etkinlik takvimi

29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLER İSTANBUL

İrem Derici – Taşdelen Cemal Güngör Parkı önü – 21:00

Madrigal – Maltepe Cumhuriyet Meydanı – 20:45

Fatma Parlakol – Ataşehir AKOM önü – 17:00

DJ Emir Yazgan – Ataşehir AKOM önü – 19:30

Ferhat Göçer – Ataşehir AKOM önü – 21:00

Ozbi – Terminal Kadıköy – 18:30

Kubat – Beykoz Sahili Etkinlik Alanı – 20:00

Sinan Akçıl – Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı – 20:30

29 Ekim etkinlikleri İstanbul 2025! Galataport, Miniatürk, Yerebatan Sarnıcı etkinlik takvimi

Koray Avcı – Bakırköy Cumhuriyet Meydanı – 21:30

Ahiyan ve İlyas Yalçıntaş – Bağcılar Meydanı – 19:30

Selçuk Balcı – Sarıyer Meydanı – 20:00

Feridun Düzağaç – Sancaktepe Akbudak Sokak – 20:00

PAU – Silivri Sahil – 20:00

İBB Kent Orkestrası & Cumhuriyet Senfonisi
Konuk sanatçılar: Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker, Zuhal Olcay – Beşiktaş – 19:30

ETİKETLER
#istanbul
#konser
#29 Ekim
#Etkinlikler
#Cumhuriyet Bayramı
#İstanbul Etkinlikleri
#Miniatürk
#Panorama 1453 Tarih Müzesi
#Yerebatan Sarnıcı
#Mahmut Orhan Konseri
#Aktüel
