29 Ekim etkinlikleri İstanbul 2025! Galataport, Miniatürk, Yerebatan Sarnıcı etkinlik takvimi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kaldı. Heyecanla beklenen etkinliklerin takvimi de belli olurken İstanbul 29 Ekim etkinlik programı netleşti.
29 Ekim Çarşamba günü ülkemizde Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Özel günde İstanbul'un çeşitli yerlerinde etkinlikler düzenlenirken program da duyuruldu.
Miniatürk
Tüm Gün – Yüz Boyama
Tüm Gün – Animatör Sunucu
12.00 – 12.30 – Zumba Kids
12.30 – 13.00 – İllüzyon Gösterisi
13.00 – 14.00 – Bando Kortej
14.00 – 15.00 – Cumhuriyet Kupamı Tasarlıyorum Atölyesi
15.00 – 16.00 – Tonton Usta Tiyatro Oyunu
16.00 – 16.30 – İnteraktif Çizgi Film
16.30- 17.00 – Cumhuriyet Valsi
Panorama 1453 Tarih Müzesi
Tüm Gün – Yüz Boyama
13.00 – 14.00 –Cumhuriyet Kahramanları Kalkanı Atölyesi
14.00 – 15.00 – 10. Yıl Marşı Ritim Atölyesi
15.00 – 16.00 –Cumhuriyetin Renkleri Tuval Atölyesi
*Atölyelere katılmak için Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt olunması gerekmektedir.
Yerebatan Sarnıcı
20.00 – 21.00 – Koro İstanbul Konseri
Yerebatan Sarnıcı ziyaretleri müze bileti ile gerçekleştirilecektir.
Volkswagen Arena tarafından yapılan açıklamaya göre Kenan Doğulu, Mahmut Orhan performans gösterisi ücretsiz olarak düzenlenecek. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:
"İBB Cumhuriyet coşkusunu, Volkswagen Arena’da yaşatacak.
Özel repertuarı, dansçıları, ışık ve görsel şovuyla sahne almaya hazırlanan Kenan Doğulu, konserde 10.Yıl Marşı’nı 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirecek.
Canlı elektronik performansıyla Mahmut Orhan da İstanbullularla eşsiz bir konserde buluşacak.
Kenan Doğulu
DJ Mahmut Orhan
Performans Şov
Katılmak için; 29ekim.ibb.istanbul linkinden kayıt oluşturabilirsiniz.
Kayıtlar 26 Ekim’de açılacaktır.
Etkinlik ücretsiz olup kapasite sınırlıdır."
İrem Derici – Taşdelen Cemal Güngör Parkı önü – 21:00
Madrigal – Maltepe Cumhuriyet Meydanı – 20:45
Fatma Parlakol – Ataşehir AKOM önü – 17:00
DJ Emir Yazgan – Ataşehir AKOM önü – 19:30
Ferhat Göçer – Ataşehir AKOM önü – 21:00
Ozbi – Terminal Kadıköy – 18:30
Kubat – Beykoz Sahili Etkinlik Alanı – 20:00
Sinan Akçıl – Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı – 20:30
Koray Avcı – Bakırköy Cumhuriyet Meydanı – 21:30
Ahiyan ve İlyas Yalçıntaş – Bağcılar Meydanı – 19:30
Selçuk Balcı – Sarıyer Meydanı – 20:00
Feridun Düzağaç – Sancaktepe Akbudak Sokak – 20:00
PAU – Silivri Sahil – 20:00
İBB Kent Orkestrası & Cumhuriyet Senfonisi
Konuk sanatçılar: Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker, Zuhal Olcay – Beşiktaş – 19:30