14°
29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ve indirimli ulaşım olanakları yakından izleniyor. Merak edilen konular arasında ise 29 Ekim’de köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? sorusunun yanıtı yer alıyor.

29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?
29 Ekim’de köprü ve otoyollar bedava mı olacak? Cumhuriyet Bayramı’nda yolculuk yapacaklar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda , , , Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz şekilde hizmet sunacağını duyurdu.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ankara, İstanbul ve İzmir’de Bakanlığa bağlı şehir içi raylı sistem hatlarının parasız olacağı belirtildi.

29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağına dair Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nce henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu kapsamda köprü ve otoyolların normal tarifeden kullanılmaya devam edileceği ön görülüyor.

