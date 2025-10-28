29 Ekim’in kaçıncı yılı? 2025 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları!

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’nin kuruluşunun yıl dönümü olarak her yıl 29 Ekim’de kutlanmaktadır. Bu tarih, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ardından yeni bir devletin temellerinin atıldığı günü simgeler.

29 EKİM'İN KAÇINCI YILI 2025?

2025 yılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıldönümüdür. Cumhuriyet’in ilan edildiği 1923 yılından itibaren her yıl düzenli olarak kutlanan 29 Ekim, 1924’te 1. yıldönümü, 1925’te ise 2. yıldönümü olarak anılmıştır. Bu sıralamaya göre 2025 yılında Cumhuriyet’in ilanının üzerinden tam 102 yıl geçmiştir.

Kutlamalar, Cumhuriyet’in ilanının simgesel değeri nedeniyle büyük önem taşır. Ankara’da devlet erkanının katılımıyla Anıtkabir’de yapılan törenler, İstanbul’da Boğaz üzerindeki havai fişek gösterileri ve meydanlardaki etkinlikler bu coşkunun en belirgin örneklerindendir. Her şehirde halk yürüyüşleri, konserler, sergiler ve kutlama programları düzenlenir.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca bu gün tüm kamu kurumları, devlet daireleri, bankalar ve resmi kuruluşlar için tatil günüdür. Kamu çalışanları ücretli izin hakkına sahiptir. Eğer 29 Ekim hafta sonuna denk gelirse tatil süresi uzatılmaz. Ancak 2025 yılında 29 Ekim Çarşamba gününe denk geldiği için yalnızca o gün resmi tatil olarak uygulanacaktır.

Eğitim kurumları açısından da 29 Ekim günü resmi tatildir. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre tüm ilkokullar, ortaokullar, liseler ve üniversiteler kapalıdır. Öğrenciler ve öğretmenler için tam gün izin verilir. Bazı okullarda bir gün öncesinde, yani 28 Ekim’de, törenler düzenlenir ve bu gün genellikle yarım gün eğitimle geçer. Özel sektör çalışanları da İş Kanunu gereğince bu günde ücretli izin hakkına sahiptir.

