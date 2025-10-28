Menü Kapat
29 Ekim’in kaçıncı yılı? 2025 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları!

29 Ekim kaçıncı yıl dönümü olduğu, kutlama mesajları öncesi merak ediliyor. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin en önemli ulusal bayramlarından biridir. Ülke genelinde devlet törenleri, geçitler, konserler ve çeşitli etkinliklerle kutlanan bu özel gün, vatandaşların yoğun katılımıyla milli birlik ve beraberliğin sembolüdür. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yıl dönümü…

29 Ekim'in kaçıncı yılı? 2025 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları!
Haber Merkezi
28.10.2025
28.10.2025
Cumhuriyet Bayramı, ’nin kuruluşunun yıl dönümü olarak her yıl ’de kutlanmaktadır. Bu tarih, Türk milletinin mücadelesinin ardından yeni bir devletin temellerinin atıldığı günü simgeler.

29 EKİM'İN KAÇINCI YILI 2025?

2025 yılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıldönümüdür. Cumhuriyet’in ilan edildiği 1923 yılından itibaren her yıl düzenli olarak kutlanan 29 Ekim, 1924’te 1. yıldönümü, 1925’te ise 2. yıldönümü olarak anılmıştır. Bu sıralamaya göre 2025 yılında Cumhuriyet’in ilanının üzerinden tam 102 yıl geçmiştir.

29 Ekim’in kaçıncı yılı? 2025 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları!

Kutlamalar, Cumhuriyet’in ilanının simgesel değeri nedeniyle büyük önem taşır. Ankara’da devlet erkanının katılımıyla Anıtkabir’de yapılan törenler, İstanbul’da Boğaz üzerindeki havai fişek gösterileri ve meydanlardaki etkinlikler bu coşkunun en belirgin örneklerindendir. Her şehirde halk yürüyüşleri, konserler, sergiler ve kutlama programları düzenlenir.

29 Ekim’in kaçıncı yılı? 2025 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları!

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim, Türkiye’de olarak kabul edilmektedir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca bu gün tüm kamu kurumları, devlet daireleri, bankalar ve resmi kuruluşlar için tatil günüdür. Kamu çalışanları ücretli izin hakkına sahiptir. Eğer 29 Ekim hafta sonuna denk gelirse tatil süresi uzatılmaz. Ancak 2025 yılında 29 Ekim Çarşamba gününe denk geldiği için yalnızca o gün resmi tatil olarak uygulanacaktır.

29 Ekim’in kaçıncı yılı? 2025 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları!

Eğitim kurumları açısından da 29 Ekim günü resmi tatildir. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre tüm ilkokullar, ortaokullar, liseler ve üniversiteler kapalıdır. Öğrenciler ve öğretmenler için tam gün izin verilir. Bazı okullarda bir gün öncesinde, yani 28 Ekim’de, törenler düzenlenir ve bu gün genellikle yarım gün eğitimle geçer. Özel sektör çalışanları da İş Kanunu gereğince bu günde ücretli izin hakkına sahiptir.

29 Ekim’in kaçıncı yılı? 2025 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları!

29 EKİM KUTLAMA MESAJLARI

  • Cumhuriyet Bayramı, geçmişe saygı, geleceğe umutla bakanların bayramıdır.
  • Cumhuriyetin çocukları olarak, bu emaneti gururla geleceğe taşıyoruz.
  • 29 Ekim’de gökyüzü daha mavi, bayraklar daha canlı! Yaşasın Cumhuriyet!
  • Cumhuriyet; cesaretin, inancın ve umudun zaferidir.
  • Bağımsızlığımızın simgesi Cumhuriyetimiz 102 yaşında! Nice yüzyıllara!
  • Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun! Bu ışık hiç sönmesin!
#Türkiye
#resmi tatil
#bağımsızlık
#29 Ekim
#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı
#Kutlamalar
#Aktüel
