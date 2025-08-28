Menü Kapat
TGRT Haber
30 Ağustos Kadıköy Zafer Konvoyu saat kaçta, nerede olacak? Klasik otomobiller yola çıkıyor

Zafer Bayramı'na kısa süre kala belediyeler çeşitli etkinlikler düzenliyor. İstanbul 30 Ağustos etkinliklerine göre Kadıköy Belediyesi, Zafer Konvoyu düzenleyecek. Klasik otomobili olanların heyecanla beklediği konvoyun saat kaçta başladığı belli oldu.

30 Ağustos Kadıköy Zafer Konvoyu saat kaçta, nerede olacak? Klasik otomobiller yola çıkıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 17:04

Tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos için bekleyiş sürerken Belediyesi programına dair detayları paylaştı.

30 AĞUSTOS KADIKÖY ZAFER KONVOYU SAAT KAÇTA, NEREDE?

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı paylaşıma göre klasik otomobiller Zafer Bayramı'na özel zafer konvoyuna çıkacak. Kadıköy Belediye Başkanlığı, Başkanlık Binası önünde başlayacak olan konvoyun saati 11.00 olarak duyuruldu. Klasik otomobiller Hasanpaşa'dan yola çıkarak zafer konvoyu düzenleyecek.

30 Ağustos Kadıköy Zafer Konvoyu saat kaçta, nerede olacak? Klasik otomobiller yola çıkıyor

KADIKÖY ZAFER KONVOYU YOLU VE GÜZERGAHI

Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan paylaşıma göre zafer konvoyu güzergahı Kadıköy Belediye Başkanlığı, Kızıltoprak, Fener Kalamış Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Plaj Yolu Sokak'tan dönüş, Bağdat Caddesi, Kurbağalıdere Caddesi, Kadıköy Belediye Başkanlığı olarak paylaşıldı.

https://x.com/kadikoybelediye/status/1960601438104773098

