30 Ağustos Kadıköy Zafer Konvoyu saat kaçta, nerede olacak? Klasik otomobiller yola çıkıyor

Tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için bekleyiş sürerken Kadıköy Belediyesi etkinlik programına dair detayları paylaştı.

30 AĞUSTOS KADIKÖY ZAFER KONVOYU SAAT KAÇTA, NEREDE?

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı paylaşıma göre klasik otomobiller Zafer Bayramı'na özel zafer konvoyuna çıkacak. Kadıköy Belediye Başkanlığı, Başkanlık Binası önünde başlayacak olan konvoyun saati 11.00 olarak duyuruldu. Klasik otomobiller Hasanpaşa'dan yola çıkarak zafer konvoyu düzenleyecek.

KADIKÖY ZAFER KONVOYU YOLU VE GÜZERGAHI

Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan paylaşıma göre zafer konvoyu güzergahı Kadıköy Belediye Başkanlığı, Kızıltoprak, Fener Kalamış Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Plaj Yolu Sokak'tan dönüş, Bağdat Caddesi, Kurbağalıdere Caddesi, Kadıköy Belediye Başkanlığı olarak paylaşıldı.

