TGRT Haber
27°
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu? Resmi tatil takvimine göre tatil olacak

30 Ağustos Zafer Bayramı'na kısa süre kala 30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu araması da yükseldi. Kargo şirketlerinden paket bekleyenler ve gönderim yapacak olanlar her gün sık sık kargo şubelerini ziyaret ediyor. 30 Ağustos kargo çalışma durumu belli oldu.

30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu? Resmi tatil takvimine göre tatil olacak
Ülkemizin dört bir yanında kutlanacak olan için kısa süre kaldı. Binlerce kişi etkinliklere katılırken resmi olması nedeniyle kamu kurumları, sağlık ocakları, hastaneler ve bankalar kapalı olacak.

30 AĞUSTOS KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle şirketleri cumartesi günü kapalı olacak. Kargo şirketleri genelde cumartesi günleri yarım gün çalışırken bu yıl 30 Ağustos'ın cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle kargolar kapalı olacak. 30 Ağustos günü kargo gönderimi yapacak olanlar ve gönderi bekleyenler haftanın ilk iş gününde işlemlerini tamamlayabilecek.

30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu? Resmi tatil takvimine göre tatil olacak

KARGOLAR CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Kargo şirketleri normal zamanlarda cumartesi günleri yarım gün hizmet verirken bu yıl 30 Ağustos olması nedeniyle kapalı olacak. Kargo gönderimi yapacak olanlar işlemlerini pazartesi günü gerçekleştirebilecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kargolar, bankalar, PTT, sağlık ocakları, hastaneler ve belediyeler gibi kurumlar kapalı olacak.

30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu? Resmi tatil takvimine göre tatil olacak

30 AĞUSTOS BAYRAMINDA KARGOLAR KAPALI MI?

Ülkemizde kutlanacak olan Zafer Bayramı için bekleyiş devam ederken kargo şirketleri kapalı olacak. Bu sene cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı paket gönderimleri yapılmayacak. Dağıtıma çıkması beklenen kargo paketlerinin pazartesi günü sahiplerine ulaşılması bekleniyor.

