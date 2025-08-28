30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu? Resmi tatil takvimine göre tatil olacak

Ülkemizin dört bir yanında kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için kısa süre kaldı. Binlerce kişi etkinliklere katılırken resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları, sağlık ocakları, hastaneler ve bankalar kapalı olacak.

30 AĞUSTOS KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri cumartesi günü kapalı olacak. Kargo şirketleri genelde cumartesi günleri yarım gün çalışırken bu yıl 30 Ağustos'ın cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle kargolar kapalı olacak. 30 Ağustos günü kargo gönderimi yapacak olanlar ve gönderi bekleyenler haftanın ilk iş gününde işlemlerini tamamlayabilecek.

KARGOLAR CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Kargo şirketleri normal zamanlarda cumartesi günleri yarım gün hizmet verirken bu yıl 30 Ağustos olması nedeniyle kapalı olacak. Kargo gönderimi yapacak olanlar işlemlerini pazartesi günü gerçekleştirebilecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kargolar, bankalar, PTT, sağlık ocakları, hastaneler ve belediyeler gibi kurumlar kapalı olacak.

30 AĞUSTOS BAYRAMINDA KARGOLAR KAPALI MI?

Ülkemizde kutlanacak olan Zafer Bayramı için bekleyiş devam ederken kargo şirketleri kapalı olacak. Bu sene cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı paket gönderimleri yapılmayacak. Dağıtıma çıkması beklenen kargo paketlerinin pazartesi günü sahiplerine ulaşılması bekleniyor.