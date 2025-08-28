30 Ağustos kuyumcular, döviz büroları kapalı mı, açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde her yıl düzenlenen etkinlikler ile kutlanıyor. Bu yıl 103. yıldönümü kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için bankalar, noterler, kargolar, borsa, kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor.

Bu yıl cumartesi gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kuyumcuların ve döviz bürolarının açık olup olmadığı gündeme geldi.

30 AĞUSTOS KUYUMCULAR AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos 2025 Cumartesi günü kuyumcuların açık ya da kapalı olması işletmeden işletmeye değişiklik gösteriyor. Resmi tatillerde kuyumcuların açık olup olmaması kendi inisiyatiflerine bağlı. Bu kapsamda kimi kuyumcular 30 Ağustos gibi resmi tatillerde dükkanlarını açmayı tercih ederken, kimileri ise kapalı tutuyor.

30 AĞUSTOS DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

Döviz bürolarının durumları, aynı kuyumcularda olduğu gibi kendi inisiyatiflerine bağlı. Bazı döviz büroları resmi tatillerde açık olmayı tercih etse de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı kapalı olacakları tahmin ediliyor. Genel olarak döviz büroları hafta sonları kapalı oluyor.