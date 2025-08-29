30 Ağustos PTT açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı cumartesi gününe denk geliyor

Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Zafer Bayramı'nın bu yıl hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle PTT kargo ve şubelerinin açık olup olmayacağı gündem oldu.

Kargolarını bekleyen vatandaşlar tarafından 30 Ağustos PTT açık mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

30 AĞUSTOS PTT AÇIK MI?

PTT şubeleri genel olarak hafta sonları kapalı oluyor. Sadece belirli şubeler cumartesi günleri açık oluyor ve vatandaşlara hizmet veriyor. Bu hafta ise 30 Ağustos Zafer Bayramı, cumartesi gününe denk geldiği için PTT şubeleri kapalı olacak.

PTT kargo da resmi tatillerde hizmet vermiyor. Bu yüzden 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü kargo teslimatı ve gönderimi yapılmayacak.

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kargo şirketleri genel olarak pazar günleri kapalı oluyor. Bu kapsamda kargoların tekrardan 1 Eylül 2025 Pazartesi günü vatandaşlara hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Ancak bu durum kargo firmasına göre değişiklik gösterebiliyor. Pazar günleri çalışan kargo firmaları 31 Ağustos Pazar itibarıyla tekrardan kargo teslimi ve gönderimi yapacaktır.