30 Ağustos Zafer Bayramı bayrak asılır mı? Türk Bayrağı asılan özel günler

30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl ülkemizin 81 ilinde düzenlenen etkinlikler ile coşkuyla kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sokaklar Türk Bayrakları ile donatılıyor.

Vatandaşlar tarafından ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bayrak asılır mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BAYRAK ASILIR MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk bayrağı asılabilir. Mevzuat konuyla ilgili yer alan ifade ise şöyle:

"İşyeri, konut vb. özel yerlere, Milli Bayramda, resmi bayramlarda, kurtuluş ve Atatürk'ü anma günlerinde 7'nci maddenin A bendi hükümlerine bağlı olmaksızın Bayrak asılabilir."

TÜRK BAYRAĞI HANGİ GÜNLERDE, NE ZAMAN ASILIR?

Ülkemizde vatandaşlar milli bayramlarda, resmi bayramlarda ve özel günlerde evlerinin balkonlarına, camlarına Türk Bayrağı asabilirler. Türk Bayrağı asılan günler şöyle: