27°
Editor
 Hüseyin Bahcivan

30 Ağustos Zafer Bayramı bayrak asılır mı? Türk Bayrağı asılan özel günler

Ülkemizde her yıl 30 Ağustos tarihi Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Bu yıl 103. yıl dönümü kutlanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kala sokaklar Türk Bayrakları ile donatılmaya başlandı. Vatandaşların gündeminde ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk Bayrağı asılır mı sorusu yer aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı bayrak asılır mı? Türk Bayrağı asılan özel günler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
15:07
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
15:07

her yıl ülkemizin 81 ilinde düzenlenen etkinlikler ile coşkuyla kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sokaklar Türk Bayrakları ile donatılıyor.

Vatandaşlar tarafından ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bayrak asılır mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı bayrak asılır mı? Türk Bayrağı asılan özel günler

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BAYRAK ASILIR MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda asılabilir. Mevzuat konuyla ilgili yer alan ifade ise şöyle:

"İşyeri, konut vb. özel yerlere, Milli Bayramda, resmi bayramlarda, kurtuluş ve Atatürk'ü anma günlerinde 7'nci maddenin A bendi hükümlerine bağlı olmaksızın Bayrak asılabilir."

30 Ağustos Zafer Bayramı bayrak asılır mı? Türk Bayrağı asılan özel günler

TÜRK BAYRAĞI HANGİ GÜNLERDE, NE ZAMAN ASILIR?

Ülkemizde vatandaşlar milli bayramlarda, resmi bayramlarda ve özel günlerde evlerinin balkonlarına, camlarına Türk Bayrağı asabilirler. Türk Bayrağı asılan günler şöyle:

  1. 18 Mart Şehitleri Anma Günü
  2. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  3. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
  4. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  5. 30 Ağustos Zafer Bayramı
  6. 19 Eylül Gaziler Günü
  7. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
ETİKETLER
#30 Ağustos Zafer Bayramı
#türk bayrağı
#Bayrak Asma
#Milli Bayramlar
#Resmi Bayramlar
#Aktüel
