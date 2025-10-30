Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

30 Ekim borsa açık mı 2025? Borsa İstanbul’da resmi tatil arası

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil olan özel günde borsa da kapalıydı. Resmi tatil günlerinde kapalı olan borsada işlemlerini gerçekleştirecek olanlar ise 30 Ekim borsa açık mı aramasına başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
30 Ekim borsa açık mı 2025? Borsa İstanbul’da resmi tatil arası
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 09:24

30 Ekim günü borsada işlem yapacak olanlar bugünün çalışma durumunu gündeme taşıdı. olması nedeniyle dün kapalıydı.

30 EKİM BORSA AÇIK MI?

Resmi tatil sebebiyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik oldu. Pay Piyasası'nda, geçen gün olan takasların 31 Ekim Cuma günü, 24 Ekim Cuma tarihli işlemlerin takası ise 30 Ekim gerçekleşeceği duyuruldu. 29 Ekim günü takas yapılmayacağı da açıklanmıştı. Borsa İstanbul, 30 Ekim itibarıyla normal çalışma düzenine geri döndü.

30 Ekim borsa açık mı 2025? Borsa İstanbul’da resmi tatil arası

BUGÜN BORSA KAPALI MI?

29 Ekim gününün resmi tatil olması nedeniyle kapalı olan borsa bugün itibarıyla normal çalışma düzenine geri döndü. 30 Ekim Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kamu kurumları, devlet daireleri ve borsalar bugün itibarıyla normal çalışma düzenine geri döndü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Borsa 'yarım günü' yükselişle tamamladı! Yarın kapalı
ETİKETLER
#borsa istanbul
#resmi tatil
#perşembe
#Takas İşlemleri
#30 Ekim
#Borsa Açık
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.