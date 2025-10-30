30 Ekim borsa açık mı 2025? Borsa İstanbul’da resmi tatil arası

30 Ekim günü borsada işlem yapacak olanlar bugünün çalışma durumunu gündeme taşıdı. Resmi tatil olması nedeniyle dün Borsa İstanbul kapalıydı.

30 EKİM BORSA AÇIK MI?

Resmi tatil sebebiyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik oldu. Pay Piyasası'nda, geçen gün olan takasların 31 Ekim Cuma günü, 24 Ekim Cuma tarihli işlemlerin takası ise 30 Ekim Perşembe gerçekleşeceği duyuruldu. 29 Ekim günü takas yapılmayacağı da açıklanmıştı. Borsa İstanbul, 30 Ekim itibarıyla normal çalışma düzenine geri döndü.

BUGÜN BORSA KAPALI MI?

29 Ekim gününün resmi tatil olması nedeniyle kapalı olan borsa bugün itibarıyla normal çalışma düzenine geri döndü. 30 Ekim Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kamu kurumları, devlet daireleri ve borsalar bugün itibarıyla normal çalışma düzenine geri döndü.