14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Borsa 'yarım günü' yükselişle tamamladı! Yarın kapalı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yarım günlük seansı yüzde 0,16 değer kazanarak 10.871,08 puandan tamamladı.

Borsa 'yarım günü' yükselişle tamamladı! Yarın kapalı
AA
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 13:28

Yurt içi piyasalarda Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle bugün yarım gün seans yapıldı. Küresel piyasalardaki karışık seyre karşın günü yükselişle tamamladı.

Borsada 29 Ekim Çarşamba günü ise işlem gerçekleşmeyecek olup, bugünkü işlemlerin takası 31 Ekim'de yapılacak.

Borsa 'yarım günü' yükselişle tamamladı! Yarın kapalı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 49,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,18 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,37 arttı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,61 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 3,98 ile spor oldu.

Borsa 'yarım günü' yükselişle tamamladı! Yarın kapalı

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

#Ekonomi
#borsa
#bıst 100 endeksi
#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı
#Ekonomi
