Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

30 yaş üzeri öğrenci akbili uygulaması başladı mı?

İstanbul'da üniversite eğitimi gören ancak 30 yaşını aşmış öğrenciler, yeni dönemde avantajlı akbil kullanıp kullanmayacaklarını araştırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
30 yaş üzeri öğrenci akbili uygulaması başladı mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 23:52
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 23:52

30 yaş üstü öğrenci akbili başladı mı sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor.

Öğrenci kimlik kartına sahip olmasına karşın, avantajlarından yararlanamayan 30 yaş üzerindeki öğrenciler, bu adaletsizliğin giderilmesi için sosyal medya ve farklı platformlar üzerinden taleplerini dile getiriyordu.

Türkiye'nin birçok kentinde öğrenci kartı yaş kısıtlaması bulunmazken, İstanbul’daki bu uygulamanın kaldırılması yönünde hem siyasi hem de hukuki girişimler bekleniyordu.

30 yaş üzeri öğrenci akbili uygulaması başladı mı?

30 YAŞ SINIRI KALKTI MI?

Son gelen bilgilere göre, 2 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla 30 yaş üstü öğrenciler için öğrenci İstanbulkart’taki yaş sınırı uygulaması resmen kaldırıldı.

Bu düzenlemeyle birlikte, yaşa bakılmaksızın üniversitelerin ilgili fakültelerinde aktif olarak kayıtlı olan tüm öğrenciler indirimli toplu kartı hakkından faydalanabilecek.

Başvurular; İstanbulkart Başvuru Noktasına gidilerek gerçekleştiriliyor.

30 yaş üzeri öğrenci akbili uygulaması başladı mı?

Gerekli evraklar ise şöyle:

  • Nüfus cüzdanı veya pasaport aslı
  • Güncel biyometrik fotoğraf
  • Öğrenci olduğunu kanıtlayan son 1 ay içinde alınmış öğrenci belgesi.

Sıkça Sorulan Sorular

30 yaş üzeri öğrenciler artık indirimli toplu taşımadan yararlanabilecek mi?
Evet, 2 Eylül 2025 itibarıyla İstanbulkart’ta yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 30 yaş üstü öğrenciler de, gerekli belgeleri ibraz ederek öğrenci akbili hakkından faydalanabilecek.
ETİKETLER
#ulaşım
#toplu taşıma
#Öğrenci Istanbulkart
#Yaş Sınırı Kaldırma
#30 Yaş Üstü Öğrenciler
#Öğrenci Indirimleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.