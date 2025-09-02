30 yaş üzeri öğrenci akbili uygulaması başladı mı?

30 yaş üstü öğrenci akbili başladı mı sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor.

Öğrenci kimlik kartına sahip olmasına karşın, toplu taşıma avantajlarından yararlanamayan 30 yaş üzerindeki öğrenciler, bu adaletsizliğin giderilmesi için sosyal medya ve farklı platformlar üzerinden taleplerini dile getiriyordu.

Türkiye'nin birçok kentinde öğrenci kartı yaş kısıtlaması bulunmazken, İstanbul’daki bu uygulamanın kaldırılması yönünde hem siyasi hem de hukuki girişimler bekleniyordu.

30 YAŞ SINIRI KALKTI MI?

Son gelen bilgilere göre, 2 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla 30 yaş üstü öğrenciler için öğrenci İstanbulkart’taki yaş sınırı uygulaması resmen kaldırıldı.

Bu düzenlemeyle birlikte, yaşa bakılmaksızın üniversitelerin ilgili fakültelerinde aktif olarak kayıtlı olan tüm öğrenciler indirimli toplu ulaşım kartı hakkından faydalanabilecek.

Başvurular; İstanbulkart Başvuru Noktasına gidilerek gerçekleştiriliyor.

Gerekli evraklar ise şöyle:

Nüfus cüzdanı veya pasaport aslı

Güncel biyometrik fotoğraf

Öğrenci olduğunu kanıtlayan son 1 ay içinde alınmış öğrenci belgesi.