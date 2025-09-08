9 Eylül İzmir Kurtuluş günü etkinlik programı! Fener Alayı, Mor ve Ötesi konseri ne zaman, saat kaçta, nerede?

İzmir'in işgalden kurtuluşu her yıl olduğu gibi bu yılda kent genelinde düzenlenecek etkinlikler ile kutlanacak. İzmir Valiliği tarafından "9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu Kutlama Programı (2025)" paylaşıldı. Valilik tarafından paylaşılan açıklamaya göre etkinlikler kapsamında ücretsiz konserler, Fener Alayı, yürüyüşler, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterisi gerçekleştirilecek.
Vatandaşlar tarafından 9 Eylül İzmir Kurtuluş etkinlikleri kapsamında yapılacak olan Fener Alayı ve Mor ve Ötesi konseri ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı araştırılıyor.
İzmir Valiliği'nin resmi internet sitesinden yaptığı duyuruya göre 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Mor ve Ötesi konseri, Kültür Park Çim Alanı'nda yapılacak. Konserin saat 21.00'da başlayacağı açıklandı.
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü kapsamında Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüş saat 20.15'te Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak ve Kültür Park Lozan Kapısı'nda sona erecek.
9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü etkinlikleri 103. Yıl Zafer Yürüyüşü ile saat 09.00'da başlayacak. Basmane Polis Merkezi önünden başlayıp, Anafartalar Caddesi'ne doğru devam edecek olan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Saat 10.00'da ise Cumhuriyet Meydanı'nda çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi gerçekleştirilecek.
9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kapsamında yapılacak olan etkinliklerin programının tamamı ise şöyle:
09:00 | 103. Yıl Zafer Yürüyüşü | Basmane Polis Merkezi Önü - Anafartalar Caddesi - Cumhuriyet Meydanı
10.00 | Çelenk Sunma Töreni | Cumhuriyet Meydanı
10:30 | Bayrak Töreni | Konak Atatürk Meydanı Hükümet Konağı Önü
11:15 | Cumhuriyet Meydanı 103. Yıl Kutlama Töreni | Cumhuriyet Meydanı
16:00 - 16:45 | Jandarma Mehteran Komutanlığı Konseri | Gündoğdu Meydanı
17.00 - 17.30 | Atlı Süvari Birliklerinin Yürüyüşü | Cumhuriyet Meydanı - 1. Kordon Gündoğdu Meydanı
18.10 - 18.40 | Türk Yıldızları Gösterisi | Gündoğdu Meydanı
18.45 - 19.40 | SOLOTÜRK Gösterisi | Gündoğdu Meydanı
20.15 | Fener Alayı | Cumhuriyet Meydanı - Kültür Park Lozan Kapısı
21.00 | Mor ve Ötesi Konseri | Kültür Park Çim Alanı
14.00 | Hava Eğitim Bando Komutanlığı Konseri | Bornova Anadolu Lisesi
18.00 | Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı Konseri | İstinyePark AVM
18.30 | Donanma Komutan Yardımcılığı Bando Komutanlığı Konseri | Konak Atatürk Meydanı