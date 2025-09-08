9 Eylül İzmir Kurtuluş günü etkinlik programı! Fener Alayı, Mor ve Ötesi konseri ne zaman, saat kaçta, nerede?

İzmir'in işgalden kurtuluşu her yıl olduğu gibi bu yılda kent genelinde düzenlenecek etkinlikler ile kutlanacak. İzmir Valiliği tarafından "9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu Kutlama Programı (2025)" paylaşıldı. Valilik tarafından paylaşılan açıklamaya göre etkinlikler kapsamında ücretsiz konserler, Fener Alayı, yürüyüşler, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterisi gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar tarafından 9 Eylül İzmir Kurtuluş etkinlikleri kapsamında yapılacak olan Fener Alayı ve Mor ve Ötesi konseri ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı araştırılıyor.

İZMİR MOR VE ÖTESİ KONSERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 9 EYLÜL?

İzmir Valiliği'nin resmi internet sitesinden yaptığı duyuruya göre 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Mor ve Ötesi konseri, Kültür Park Çim Alanı'nda yapılacak. Konserin saat 21.00'da başlayacağı açıklandı.

İZMİR FENER ALAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü kapsamında Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüş saat 20.15'te Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak ve Kültür Park Lozan Kapısı'nda sona erecek.

9 EYLÜL İZMİR KURTULUŞ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü etkinlikleri 103. Yıl Zafer Yürüyüşü ile saat 09.00'da başlayacak. Basmane Polis Merkezi önünden başlayıp, Anafartalar Caddesi'ne doğru devam edecek olan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Saat 10.00'da ise Cumhuriyet Meydanı'nda çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi gerçekleştirilecek.

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kapsamında yapılacak olan etkinliklerin programının tamamı ise şöyle:

09:00 | 103. Yıl Zafer Yürüyüşü | Basmane Polis Merkezi Önü - Anafartalar Caddesi - Cumhuriyet Meydanı

10.00 | Çelenk Sunma Töreni | Cumhuriyet Meydanı

10:30 | Bayrak Töreni | Konak Atatürk Meydanı Hükümet Konağı Önü

İzmir Valisi, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Hükümet Konağı önünde yerlerini aldıktan sonra Kahraman Süvari Birliklerimizin temsili olarak İzmir’in kurtarılmasını canlandırması.

Şanlı Bayrağımızın İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesi.

Valimiz Sayın Dr. Süleyman Elban'ın Süvari Birlik Komutanı’na Kur’an-ı Kerim ve Bayrak takdimi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Cemil Tugay'ın Süvari Birlik Komutanı’na plaket takdimi.

11:15 | Cumhuriyet Meydanı 103. Yıl Kutlama Töreni | Cumhuriyet Meydanı

Protokol mensuplarının İzmir Marşı ile tören Alanına girişi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımız eşliğinde Şanlı Bayrağımızın göndere çekilmesi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Telgrafının okunması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Cemil Tugay'ın Konuşması.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Gösterisi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Gösterisi.

Jandarma Merasim Bölüğü Tüfekli Hareketler Gösterisi.

Jandarma Mehteran Komutanlığı Konseri.

16:00 - 16:45 | Jandarma Mehteran Komutanlığı Konseri | Gündoğdu Meydanı

17.00 - 17.30 | Atlı Süvari Birliklerinin Yürüyüşü | Cumhuriyet Meydanı - 1. Kordon Gündoğdu Meydanı

18.10 - 18.40 | Türk Yıldızları Gösterisi | Gündoğdu Meydanı

18.45 - 19.40 | SOLOTÜRK Gösterisi | Gündoğdu Meydanı

20.15 | Fener Alayı | Cumhuriyet Meydanı - Kültür Park Lozan Kapısı

21.00 | Mor ve Ötesi Konseri | Kültür Park Çim Alanı

14.00 | Hava Eğitim Bando Komutanlığı Konseri | Bornova Anadolu Lisesi

18.00 | Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı Konseri | İstinyePark AVM

18.30 | Donanma Komutan Yardımcılığı Bando Komutanlığı Konseri | Konak Atatürk Meydanı