27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

A Milli Kadın Voleybol takımı başantrenörü Daniele Santarelli kimdir nereli?

Daniele Santarelli ve eşi Monica De Gennaro hakkında bilgiler, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final müsabakası ile gündeme geldi.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 17:01

Daniele Santarelli eşi Monica De Gennaro kimdir? Daniele Santarelli’nin kariyeri ve yaşamı üzerine detaylar, Tayland'da gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası ile ilgi odağı oldu.

Önceden libero olarak voleybol oynayan İtalyan teknik adam mesleğe yardımcı antrenör şeklinde başladı.

Hırvatistan ve Sırbistan Millî Takımlarını yöneten Daniele Santarelli, A Milli Kadın Voleybol ekibiyle de ve Milletler Ligi'nde altın madalyaya sahip.

Bunun yanında Filenin Sultanları, Dünya şampiyonluğu için finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

DANİELE SANTARELLİ KİMDİR?

Daniele Santarelli 8 Haziran 1981'de Foligno’da dünyaya geldi. Türkiye kadın millî voleybol takımı ve İtalyan Imoco Volley kulübünün baş çalıştırıcısı olarak görev almaktadır.

Daha evvel Sırbistan kadın millî takımını çalıştırmış ve 2022’de dünya şampiyonluğunu elde etmişti. Imoco Volley ile de defalarca lig şampiyonluğu ve kupa kazandı. Santarelli ülkesinde ikinci lig (Serie B) takımları Foligno, Vicenza, Legnago ve Terracina’da libero olarak forma giydi.

Millî takım kariyerinde 2018-2022 senelerinde Hırvatistan’da görev yapan İtalyan başantrenör, 2022’de başına geçtiği Sırbistan Millî Takımı’nı dünya şampiyonu yaptı. Santarelli’nin A Milli Kadın Voleybol ekibi kariyeri de 2022 yılının Aralık ayında başladı.

Takımıyla 2023 Milletler Ligi’nde altın madalya elde etti. 3 Eylül 2023 tarihinde Belçika’nın Brüksel kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye kadın millî voleybol takımı ile şampiyonluğa ulaştı ve altın madalya kazandı.

Öte yandan eşi Monica De Gennaro Santarelli ise 8 Ocak 1987 tarihinde doğdu. İtalyan voleybolcu Imoco Volley ve İtalya millî takımlarında oynamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Daniele Santarelli’nin Filenin Sultanları ile kazandığı en büyük başarı ne oldu?
Santarelli, 2023 yılında Brüksel’de düzenlenen Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı şampiyon yaparak Türk voleybol tarihine geçen altın madalyayı kazandırdı.
ETİKETLER
#Voleybol
#avrupa şampiyonası
#Daniele Santarelli
#Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı
#İtalyan Voleybol
#Dünya Voleybol Şampiyonası
#Monica De Gennaro
#Aktüel
