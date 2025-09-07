Menü Kapat
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

A101 Aldın Aldın 11 Eylül bu hafta neler geliyor?

Bu haftaki A101 fırsatları, 11 Eylül broşürü ile ortaya çıktı. A101 Aldın Aldın güncel kataloğu, Perşembe günü yine farklı ürünleri müşteriler tarafından araştırılıyor.

A101 Aldın Aldın 11 Eylül bu hafta neler geliyor?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 23:49

broşürü ve bu hafta ürünler listesi duyuruldu.

11 Eylül 2025 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu, alışveriş tutkunlarına değişik ürünleri avantajlı fiyata alma olanağı sunuyor.

Peki, A101’e bu hafta hangi ürünler geliyor?

11 Eylül 2025 Perşembe A101 broşür indirimleri neler?

A101 Aldın Aldın 11 Eylül bu hafta neler geliyor?

Çok Amaçlı Yazıcı 1.899 TL

65" UHD Android Televizyon 25.999 TL

55' 4K UHD Android Televizyon 16.999 TL

11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj Ünitesi 17.990 TL

150CC Benzinli Motor 109.990 TL

VM5 Neo Üç Tekerlekli Scooter 74.990 TL

125CC Benzinli Motor 59.990 TL

A101 Aldın Aldın 11 Eylül bu hafta neler geliyor?

Sinbo Espresso Kahve Makinesi 3.499 TL

Kahve ve Baharat Öğütücü 649 TL

Mikrodalga Ocak 3.599 TL

Şarjlı Çırpıcı 199 TL

Boyun Masaj Cihazı 999 TL

Ütü 1.399 TL

Çelik Çaycı 2.499 TL

Dijital Banyo Terazisi 299 TL

Lux Ütü Masası 1.099 TL

Pazar Çantası 399 TL

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

5 Katlı Kitaplık 949 TL

Sıkça Sorulan Sorular

A101’in 11 Eylül 2025 aktüel kataloğunda hangi sürpriz ürünler öne çıkıyor?
Bu hafta A101’de 65" UHD Android televizyon, 150CC benzinli motosiklet, üç tekerlekli moped, espresso kahve makinesi ve elektrikli araç şarj istasyonu gibi farklı kategorilerde dikkat çeken ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.
