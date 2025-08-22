Açık lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? 2025 AÖL kayıt tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimi, 3. dönem sınavlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi.

Öğrenciler tarafından 2025-2026 AÖL kayıtlarının ne zaman başlayacağı ve kayıt yenileme tarihleri merak ediliyor.

AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖL 1. dönem kayıtlarının ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz MEB tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıllarda AÖL kayıtları ağustos ayının sonunda ve eylül ayının ortalarında gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için de AÖL kayıtlarının yine ağustos ayının son haftası veya eylül ayı içerisinde yapılması bekleniyor. MEB tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

AÇIK LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

AÖL kayıtları Halk Eğitim Merkezleri veya Mesleki Eğitim Merkezleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyenler bu kurumlar aracılığıyla işlemlerini tamamlayabiliyor. Başvuru sırasında öğrencilerden kimlik belgesi, öğrenim belgesi ve biyometrik fotoğraf isteniyor.

Kayıt yenileme işlemlerinde ise öğrencilerin kayıt yenileme ücretlerini anlaşmalı bankalara yatırması gerekiyor. Ücretlerin yatırılmasının ardından e-Okul ve AÖL sistemi üzerinden işlemler tamamlanabiliyor.