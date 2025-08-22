Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Açık lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? 2025 AÖL kayıt tarihi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni dönem kayıtları gündeme geldi. Öğrenciler tarafından 2025-2026 eğitim öğretim dönemi Açık Öğretim Lisesi kayıtlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Açık lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? 2025 AÖL kayıt tarihi
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimi, 3. dönem sınavlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi.

Öğrenciler tarafından 2025-2026 AÖL kayıtlarının ne zaman başlayacağı ve kayıt yenileme tarihleri merak ediliyor.

Açık lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? 2025 AÖL kayıt tarihi

AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖL 1. dönem kayıtlarının ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz MEB tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıllarda AÖL kayıtları ağustos ayının sonunda ve eylül ayının ortalarında gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için de AÖL kayıtlarının yine ağustos ayının son haftası veya eylül ayı içerisinde yapılması bekleniyor. MEB tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Açık lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? 2025 AÖL kayıt tarihi

AÇIK LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

AÖL kayıtları Halk Eğitim Merkezleri veya Mesleki Eğitim Merkezleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyenler bu kurumlar aracılığıyla işlemlerini tamamlayabiliyor. Başvuru sırasında öğrencilerden kimlik belgesi, öğrenim belgesi ve biyometrik fotoğraf isteniyor.

Kayıt yenileme işlemlerinde ise öğrencilerin kayıt yenileme ücretlerini anlaşmalı bankalara yatırması gerekiyor. Ücretlerin yatırılmasının ardından e-Okul ve AÖL sistemi üzerinden işlemler tamamlanabiliyor.

