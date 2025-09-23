Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Açık öğretim AÖL lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

Açık öğretim lisesi AÖL 1. dönem kayıt yenileme zamanları, Eylül ayı sonlarına yaklaşırken adaylar tarafından sorgulanıyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
19:27
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
19:27

1. dönem müracaatları, kılavuzda belirtilen günler aralığında gerçekleştirilecek.

işlemlerini bitiren öğrenciler duyurulan tarihler içerisinde sistem üzerinden ders tercihlerini yapabilecek.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SONA ERİYOR?

yeni dönem kayıt yenileme süreçleri 3 Eylül tarihi itibarıyla başlamıştı.

Lise eğitimini dışarıdan sürdürecek öğrenciler başvurularını 26 Eylül mesai sonuna kadar tamamlayacak.

AÖL 1. DÖNEM SINAV HARCI NE KADAR?

Yeni müracaat ve kayıt yenileme süreci için öğrenciler, 400 (dört yüz) TL ödemeyi MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden yapabilecekler.

Ayrıca tüm bankaların kredi kartı yahut T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ’nin ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılığı kanalları üzerinden 03 Eylül 2025 tarihinden 26 Eylül 23.59’a dek yatırabilecek.

