Açık öğretim lisesi 1. dönem sınav tarihleri! Sınav saatleri ve giriş belgesi

Açık öğretim lisesi sınav takvimi duyuruldu.

AÖL 1. dönem kayıt yenileme ve yeni başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan rehber doğrultusunda tamamlanacak.

Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik dokümanı ile katılacaklar.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Açık lise sınavları Aralık ayında uygulanacak. Ayrıntılı AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde;

oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi sabah 10.00’da, oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi öğleden sonra 14.00’te, oturum 21 Aralık 2025 Pazar sabah 10.00’da yapılacak.

Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle; Açık Öğretim Ortaokuluna kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrenciler ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adreslerinden erişim sağlayarak fotoğraflı sınav giriş belgelerini indirebilecek.