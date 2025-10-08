Açık öğretim lisesi 1. dönem sınav tarihleri! Sınav saatleri ve giriş belgesi

Kategoriler
Açık öğretim lisesi sınav takvimi duyuruldu.
AÖL 1. dönem kayıt yenileme ve yeni başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan rehber doğrultusunda tamamlanacak.
Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik dokümanı ile katılacaklar.
Açık lise sınavları Aralık ayında uygulanacak. Ayrıntılı AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde;
Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle; Açık Öğretim Ortaokuluna kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrenciler ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adreslerinden erişim sağlayarak fotoğraflı sınav giriş belgelerini indirebilecek.