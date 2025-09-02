Adalet Bakanlığı 2025 promosyonu hesaplara ne zaman yatacak?

2025 senesinde yeniden ihaleye çıkan Adalet Bakanlığı, 19 ayrı banka ile teklif sürecine girişmişti.

Toplamda 200 bini geçen personel ve aylık 15 milyar TL’ye yakın maaş hacmine sahip olan Adalet Bakanlığı, Vakıfbank tarafından sunulan 90 bin TL’lik öneriyi geri çevirdi.

Bunun üzerine bakanlık temsilcilerinin Adalet Bakanlığı promosyon ihalesi için yeni teklifler almak amacıyla ihalenin önümüzdeki günlere ertelendiği açıklandı.

Adalet Bakanlığı promosyon ihalesinin Eylül ayı içerisinde yapılması öngörülüyor.

Fakat bakanlık temsilcilerinden konuyla alakalı henüz herhangi bir resmi duyuru bulunmuyor.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?

Eylül ayı içinde bankayla uzlaşma sağlanması halinde promosyon ödemelerinin ay sonunda ya da Ekim başında çalışanların hesaplarına aktarılması tahmin ediliyor.

Adalet Bakanlığı’na resmi öneri ileten Adalet Sen, kişi başına en az 150 bin TL tutarında tek seferde ve peşin ödeme talep ediyor.

Bakanlığın aylık ortalama 15 Milyar lira düzeyinde maaş dolaşımı bulunuyor.