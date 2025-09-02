Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Adalet Bakanlığı 2025 promosyonu hesaplara ne zaman yatacak?

Adalet Bakanlığı personelinin alacağı maaş promosyonu konusunda reddedilen 90 bin TL’nin ardından promosyonun hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Adalet Bakanlığı 2025 promosyonu hesaplara ne zaman yatacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 23:03
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 23:03

2025 senesinde yeniden ihaleye çıkan , 19 ayrı banka ile teklif sürecine girişmişti.

Toplamda 200 bini geçen personel ve aylık 15 milyar TL’ye yakın hacmine sahip olan Adalet Bakanlığı, tarafından sunulan 90 bin TL’lik öneriyi geri çevirdi.

Adalet Bakanlığı 2025 promosyonu hesaplara ne zaman yatacak?

Bunun üzerine bakanlık temsilcilerinin Adalet Bakanlığı ihalesi için yeni teklifler almak amacıyla ihalenin önümüzdeki günlere ertelendiği açıklandı.

Adalet Bakanlığı promosyon ihalesinin Eylül ayı içerisinde yapılması öngörülüyor.

Fakat bakanlık temsilcilerinden konuyla alakalı henüz herhangi bir resmi duyuru bulunmuyor.

Adalet Bakanlığı 2025 promosyonu hesaplara ne zaman yatacak?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?

Eylül ayı içinde bankayla uzlaşma sağlanması halinde promosyon ödemelerinin ay sonunda ya da Ekim başında çalışanların hesaplarına aktarılması tahmin ediliyor.

Adalet Bakanlığı’na resmi öneri ileten Adalet Sen, kişi başına en az 150 bin TL tutarında tek seferde ve peşin ödeme talep ediyor.

Bakanlığın aylık ortalama 15 Milyar lira düzeyinde maaş dolaşımı bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri hangi tarihte hesaplara geçebilir?
Eylül ayında bankalarla kesin mutabakat sağlanması durumunda, promosyonların en erken ay sonunda, en geç ise Ekim başında personelin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.
ETİKETLER
#promosyon
#bankalar
#maaş
#ihale
#vakıfbank
#adalet bakanlığı
#Adalet Sen
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.