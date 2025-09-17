Adalet Bakanlığı maaş promosyonu en son kaç oldu? Faizsiz kredi iddiası

Adalet Bakanlığı 2025 promosyon anlaşması için verilen son karar ayrıntıları, 200 bin dolayındaki personel tarafından Eylül ayının üçüncü haftasına girilirken dikkatle takip ediliyor.

En yüksek öneriyi 90 bin TL ile Vakıfbank yapmış ve teklif uygun bulunmamıştı.

Bunun üzerine bakanlık temsilcilerinin Adalet Bakanlığı promosyon ihalesi için yeni teklifleri almak amacıyla sürecin önümüzdeki günlere ertelendiği açıklandı.

ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı promosyon ihalesinin Eylül ayında sonuçlanması bekleniyor.

Bu çerçevede Vakıfbank ile görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

Fakat bakanlık temsilcilerinden konuyla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Kulis bilgilerine göre miktarın 99 bin TL’ye yükseltildiği ve 100 bin TL faizsiz kredi imkânının da pakete eklendiği konuşuluyor.

Bununla beraber Eylül içerisinde bankayla uzlaşma sağlanması durumunda promosyon ödemelerinin ay bitiminde ya da Ekim’in başında çalışanların hesaplarına aktarılması öngörülüyor.