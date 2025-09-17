Menü Kapat
Hava Durumu
24°
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu en son kaç oldu? Faizsiz kredi iddiası

Vakıfbank'ın 90 bin TL olarak sunduğu maaş promosyonunun, Adalet Bakanlığı tarafından yetersiz görülmesinin ardından teklif revize edilirken yeni promosyon önerisi merak edildi.

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu en son kaç oldu? Faizsiz kredi iddiası
2025 anlaşması için verilen son karar ayrıntıları, 200 bin dolayındaki personel tarafından Eylül ayının üçüncü haftasına girilirken dikkatle takip ediliyor.

En yüksek öneriyi 90 bin TL ile yapmış ve teklif uygun bulunmamıştı.

Bunun üzerine bakanlık temsilcilerinin Adalet Bakanlığı promosyon ihalesi için yeni teklifleri almak amacıyla sürecin önümüzdeki günlere ertelendiği açıklandı.

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu en son kaç oldu? Faizsiz kredi iddiası

ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı promosyon ihalesinin Eylül ayında sonuçlanması bekleniyor.

Bu çerçevede Vakıfbank ile görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

Fakat bakanlık temsilcilerinden konuyla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu en son kaç oldu? Faizsiz kredi iddiası

Kulis bilgilerine göre miktarın 99 bin TL’ye yükseltildiği ve 100 bin TL faizsiz kredi imkânının da pakete eklendiği konuşuluyor.

Bununla beraber Eylül içerisinde bankayla uzlaşma sağlanması durumunda promosyon ödemelerinin ay bitiminde ya da Ekim’in başında çalışanların hesaplarına aktarılması öngörülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Promosyon ödemeleri personele ne zaman yapılacak?
Eylül ayında bankayla anlaşma sağlanması halinde promosyon ödemelerinin ay sonunda veya Ekim başında hesaplara yatırılması bekleniyor.
