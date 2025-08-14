Menü Kapat
29°
Editor
Editor
 Erdem Avsar

AGS kontenjanları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

AGS sonuçları açıklandı ve adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kontenjan ilanlarını beklemeye başladı. 10 bin öğretmen ataması için kontenjanlar ve başvuru takvimi merak ediliyor.

AGS kontenjanları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından yapılan Akademik Giriş Sınavı (AGS) sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına göre için kontenjanların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

AGS kontenjanları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

MEB-AGS SINAV SONUÇLARI

2025 MEB AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi () sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile MEB'in internet sitesinden öğrenebilir.

AGS kontenjanları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

KONTENJAN VE ATAMA TAKVİMİ

10 bin öğretmen atamasına ilişkin kontenjanlar ve başvuru takvimi ise henüz MEB tarafından açıklanmadı.

Kontenjanların ve başvuru takviminin önümüzdeki günlerde MEB tarafından duyurulması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları AGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından paylaşılacaktı.

Sıkça Sorulan Sorular

10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
10 bin öğretmen atamasının ne zaman yapılacağına dair henüz bir tarih belirlenmedi. Atama takvimi, kontenjanların açıklanmasıyla birlikte duyurulacak.
