AGS sonuçları saat kaçta açılacak? Beklenen gün geldi

Öğretmen adaylarının girdiği Akademi Giriş Sınavı (AGS) 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Binlerce öğretmen adayı AGS sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı.

AGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre AGS sınav sonuçları bugün (13 Ağustos 2025 Çarşamba) açıklanacak. Sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağıyla ilgili ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Sonuçların öğle saatlerine kadar MEB tarafından açıklanması bekleniyor.

AGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AGS sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecekler. Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de AGS sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecekler.

AGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yabancı dil öğretmenliklerinde MEB-AGS puanı hesaplanırken iki sınavın ortalaması alınacak. Aynı yıl içerisinde girilen YDS/e-YDS puanı geçerli sayılacak.

ÖABT veya YDS uygulanmayan alanlarda ise MEB-AGS puanı tamamen AGS sonucuna göre belirlenecek.