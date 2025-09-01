Menü Kapat
Ağustos ayı enflasyon beklentisi! 25 ekonomistin tahmini paylaşıldı

Ağustos ayı enflasyon beklentisi açıklandı. Enflasyon verileri, memur ve emekliler için maaş artışlarında belirleyici rol oynarken, konut kiralarındaki yasal artış oranlarını da doğrudan etkiliyor. Merkez Bankası’nın faiz kararları ve bankacılık sektöründe kredi, kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yansıyan faiz oranları enflasyon rakamlarına bağlı olarak şekilleniyor. İşte Ağustos enflasyon beklentisi…

Ağustos ayı enflasyon beklentisi! 25 ekonomistin tahmini paylaşıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 21:53
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 21:53

Ekonomistler, ağustos ayı verisine ilişkin beklentilerini paylaştı. ’in açıklayacağı veriler, yıl sonu enflasyon hedefleri açısından da önem taşıyor.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans’ın gerçekleştirdiği enflasyon beklenti anketine 25 ekonomist katıldı. Ankete göre ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin () ortalama yüzde 1,79 artması bekleniyor. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 arasında değişiklik gösteriyor. Beklentilere göre, bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

Ekonomistlerin yaptığı değerlendirmelerde, ağustos ayı itibarıyla 2025 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,70 olduğu kaydedildi.

Ağustos ayı enflasyon beklentisi! 25 ekonomistin tahmini paylaşıldı

TEMMUZ ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,06, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,73 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 33,52, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 24,19 olarak kaydedildi.

Ağustos ayı enflasyon beklentisi! 25 ekonomistin tahmini paylaşıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz verileri sonrasında yaptığı değerlendirmede yıllık enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesine gerilediğini ifade etmişti. Bakan Şimşek ayrıca, yıl sonu enflasyonunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini açıklamıştı.

Ağustos ayı enflasyon beklentisi! 25 ekonomistin tahmini paylaşıldı

AĞUSTOS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini 3 Eylül Çarşamba günü kamuoyuna duyuracak. Açıklanacak rakamlar, başta memur ve emeklilerin maaş hesaplamaları olmak üzere, kiralardaki artış oranları ve bankacılık sektöründeki politikaları üzerinde etkili olacak.

Ekonomistler tarafından yapılan beklenti anketi sonuçlarına göre, açıklanacak piyasa dinamikleri üzerinde de önemli bir belirleyici olacak. Bu nedenle gözler 3 Eylül’de açıklanacak verilerde olacak.

