16°
Ajax Galatasaray kadro değeri, puan durumları! Şampiyonlar Ligi'nde bugün karşılaşacaklar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Ajax ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Ajax - Galatasaray kadro değeri, puan durumları gündeme geldi. İki takımın da en değerli futbolcuları merak ediliyor.

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonlarından olan 'nde bugün temsilcimiz , Hollanda ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın sonucunda Galatasaray galibiyet ile ayrılırsa ilk 24'ü garantileme yolunda büyük bir adım atmış olacak.

Kritik karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Ajax - Galatasaray kadro değeri, puan durumları araştırılmaya başlandı.

AJAX KADRO DEĞERİ

Hollanda ekibi Ajax'ın Transfermarkt verilerine göre 196.30 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Takımın en değerli oyuncusunun ise 28 milyon Euro piyasa değeri ile Kenneth Taylor olduğu belirtiliyor. Taylor'un hemen arkasından ise 22 milyon Euro ile Josip Sutalo ve 20 milyon Euro ile Oscar Gloukh geliyor.

GALATASARAY KADRO DEĞERİ

Temsilcimiz Galatasaray'ın ise 305.20 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Galatasaray'da Victor Osimhen 75 milyon Euro piyasa değeri ile birinci sırada yer alırken, ikinci sırada 28 milyon Euro ile Wilfried Singo geliyor.

AJAX - GALATASARAY PUAN DURUMU ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 haftasında oynadığı karşılaşmalardan 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. 6 puan toplayan Galatasaray, Ajax mağlup ederek ilk 24 şansını artırmayı hedefliyor. Galatasaray, Ajax karşılaşmasından önce güncel olarak Şampiyonlar Ligi'nde maç eksiğiyle 16. sırada yer alıyor.

Ajax ise ilk üç haftada 3 mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Hollanda ekibi 0 puanla sonuncu sırada yer alıyor.

