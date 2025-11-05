Menü Kapat
16°
Ajax Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Maçta Galatasaray'da 2 futbolcu eksik

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray bugün (5 Kasım 2025 Çarşamba) Hollanda'da Ajax ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Ajax - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı. Karşılaşmada sarı-kırmızılılardan 2 futbolcu forma giyemeyecek. Yunus Akgün Ajax - Galatasaray maçında neden yok sorusu gündem oldu.

Avrupa futbolcunun en prestijli futbol organizasyonu olan 'nde 4. hafta maçları devam ediyor. 4. haftanın son gün maçları kapsamında bugün , Hollanda ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Saat 23.00'te başlayacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Ajax - Galatasaray , muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

Ajax Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Maçta Galatasaray'da 2 futbolcu eksik

AJAX - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Temsilcimiz Galatasaray'da karşılaşma öncesinde ve 'ın sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da bugün oynanacak olan mücadelede sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

Ajax Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Maçta Galatasaray'da 2 futbolcu eksik

Galatasaray'ın Hollanda kafilesinde yer alan futbolcular ise şöyle:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina."

Ajax'ta ise Branco van den Boomen, Kasper Dolberg ve Steven Berghuis karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

Ajax Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Maçta Galatasaray'da 2 futbolcu eksik

AJAX - GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Ajax - Galatasaray mücadelesinde sakatlıktan dönen Wilfried Singo'nun tekrardan ilk 11 başlaması bekleniyor. Yunus Akgün'ün yokluğunda ise Gabriel Sara'nın forma giyeceği tahmin ediliyor.

Ajax - Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Ajax: Pasveer, Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Moro, Gloukh, Godts, Weghorst

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, İsmail Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Ajax Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Maçta Galatasaray'da 2 futbolcu eksik

YUNUS AKGÜN AJAX - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray'ın milli futbolcularından Yunus Akgün, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Yunus Akgün'de kasık fıtığı tespit edildi. Yunus Akgün yaşadığı sakatlıktan dolayı Ajax - Galatasaray maçında forma giymeyecek.

