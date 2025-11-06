Ajax Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Osimhen geceye damga vurdu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda takımı Ajax ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da oynanan karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien yönetti.

Galatasaray’a zaferi getiren golleri 59, 66 ve 78’inci dakikalarda takımın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen attı.

Yıldız futbolcunun hat-trick'i sonrası Ajax taraftarlarının bir kısmı maç bitmeden tribünleri terk etti.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk mücadelesinde deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilmişti.

Şampiyonlar Ligi’ne arzu ettiği gibi başlayamayan Galatasaray, turnuvadaki ikinci maçında ağırladığı İngiliz devi Liverpool’u 1-0 ve üçüncü karşılaşmasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek puanını 6’ya çıkarmıştı.

Bu karşılaşmayla birlikte temsilcimiz puanını 9’a yükseltti.