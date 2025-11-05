Menü Kapat
16°
Aktüel
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Ajax Galatasaray maçını anlatacak spiker belli oldu

Ajax Galatasaray spikeri açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da oynanacak mücadele saat 23.00’te başlayacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. İşte Ajax Galatasaray maçı spikeri ve yayın bilgileri…

Ajax Galatasaray maçını anlatacak spiker belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 17:10

, ’nin dördüncü haftasında Hollanda ekibi Ajax’a konuk oluyor. Sarı-kırmızılı ekip sahadan galibiyetle ayrılarak lig aşamasında avantaj yakalamayı hedefliyor.

AJAX GALATASARAY HANGİ KANALDA?

UEFA ’nin dördüncü haftasında oynanacak Ajax Galatasaray karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. Mücadele aynı zamanda TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebilecek. Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da yapılacak maç Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.

Ajax Galatasaray maçını anlatacak spiker belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde ilk haftada deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. İkinci haftada konuk ettiği Liverpool’u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, üçüncü maçta ise Bodo/Glimt’i 3-1 yenerek puanını 6’ya çıkardı. Ev sahibi Ajax ise üç haftalık periyotta galibiyet elde edemedi. Hollanda temsilcisi, sırasıyla Inter, Olimpik Marsilya ve Chelsea karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ajax Galatasaray maçını anlatacak spiker belli oldu

AJAX GALATASARAY MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Ajax Galatasaray maçının TRT 1’deki anlatımını spiker Hünkar Mutlu yapacak. Mücadele sırasında radyodan takip etmek isteyen futbolseverler için karşılaşma TRT Radyo 1’den Faruk Mutkan’ın anlatımıyla yayımlanacak. Karşılaşmanın öncesi ve sonrasında yapılacak röportajlarda ise muhabir Cankat Koç görev alacak.

Ajax Galatasaray maçını anlatacak spiker belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nin önemli mücadelelerinden biri olarak gösterilen Ajax Galatasaray karşılaşması, hem TRT 1 hem de tabii üzerinden şifresiz olarak ekranlara gelecek. Yayın ekibinde görev alan Hünkar Mutlu, TRT’nin deneyimli spikerlerinden biri olarak maçın anlatımını üstlenecek.

Ajax Galatasaray maçını anlatacak spiker belli oldu

AJAX GALATASARAY SPİKERİ HÜNKAR MUTLU KİMDİR, HANGİ TAKIMLI?

Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunu olan Hünkar Mutlu, eğitim süreci boyunca Denizli’de yerel bir medya kuruluşunda spikerlik yaptı. 2007 yılında Denizlispor’da Medya Direktörü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. İki yıl sonra TRT’ye katılan Mutlu, önce Ankara Radyosu’nda görev aldı, ardından TRT Spor bünyesinde çalışmaya başladı.

Ajax Galatasaray maçını anlatacak spiker belli oldu

Hünkar Mutlu, bugüne kadar Olimpiyat Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası gibi pek çok büyük spor organizasyonunda görev yaptı. Futbolun yanı sıra yüzme başta olmak üzere 50’ye yakın farklı branşta spikerlik yaptı. Deneyimli isim, 2018 FIFA Dünya Kupası Finali’ni Levent Özçelik ile birlikte anlattı.

