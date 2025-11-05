Ajax Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi puan durumu güncel

Tüm dünyanın yakından takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 23.00'te Galatasaray Ajax maçı oynanacak. Binlerce kişinin canlı olarak takip edeceği müsabaka öncesinde Ajax kaçıncı sırada merak edildi. İşte Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu güncel!

AJAX KAÇINCI SIRADA ŞAMPİYONLAR LİGİ?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürerken bu akşam GS - Ajax maçı oynanacak. Ajax, ligde güncel puan durumuna bakıldığında listenin en sonunda yer alıyor. Henüz maç kazanamayan Ajax, 0 puan ile sıranın en altında yer aldı. Galatasaray ise 6 puan ile orta sıralarda bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU 5 KASIM 2025

Bayern Münih – 12

Arsenal – 12

PSG – 9

İnter – 9

Real Madrid – 9

Liverpool – 9

Tottenham – 8

Borussia Dortmund – 7

Manchester City – 7

Sporting Lizbon – 7

Newcastle United – 6

Barcelona – 6

Chelsea – 6

Atletico Madrid – 6

Karabağ – 6

Galatasaray – 6

PSV – 5

Monaco – 5

Atalanta – 4

Eintracht Frankfurt – 4

Napoli – 4

Marsilya – 3

Juventus – 3

Club Brugge – 3

Athletic Bilbao – 3

Union Saint-Gilloise – 3

Bodø/Glimt – 2

Pafos – 2

Leverkusen – 2

Slavia Prag – 2

Olympiakos – 2

Villarreal – 1

Kopenhag – 1

Kairat – 1

Benfica – 0

Ajax – 0