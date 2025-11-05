Menü Kapat
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Ajax Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi puan durumu güncel

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Galatasaray ile Ajax karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maça saatler kala Ajax kaçıncı sırada araştırılmaya başlandı. Türkiye temsilcimiz olan GS, bugün Ajax'a konuk oluyor. Heyecanla beklenen maç öncesinde Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu ve sıralaması dikkat çekti.

Ajax Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi puan durumu güncel
Tüm dünyanın yakından takip ettiği 'nde bu akşam 23.00'te maçı oynanacak. Binlerce kişinin canlı olarak takip edeceği müsabaka öncesinde Ajax kaçıncı sırada merak edildi. İşte Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu güncel!

AJAX KAÇINCI SIRADA ŞAMPİYONLAR LİGİ?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürerken bu akşam GS - Ajax maçı oynanacak. Ajax, ligde güncel puan durumuna bakıldığında listenin en sonunda yer alıyor. Henüz maç kazanamayan Ajax, 0 puan ile sıranın en altında yer aldı. Galatasaray ise 6 puan ile orta sıralarda bulunuyor.

Ajax Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi puan durumu güncel

ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU 5 KASIM 2025

Bayern Münih – 12

Arsenal – 12

PSG – 9

İnter – 9

Real Madrid – 9

Liverpool – 9

Tottenham – 8

Borussia Dortmund – 7

Manchester City – 7

Sporting Lizbon – 7

Newcastle United – 6

Barcelona – 6

Chelsea – 6

Atletico Madrid – 6

Karabağ – 6

Galatasaray – 6

Ajax Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi puan durumu güncel

PSV – 5

Monaco – 5

Atalanta – 4

Eintracht Frankfurt – 4

Napoli – 4

Marsilya – 3

Juventus – 3

Club Brugge – 3

Athletic Bilbao – 3

Union Saint-Gilloise – 3

Bodø/Glimt – 2

Pafos – 2

Leverkusen – 2

Slavia Prag – 2

Olympiakos – 2

Villarreal – 1

Kopenhag – 1

Kairat – 1

Benfica – 0

Ajax – 0

