Alanyaspor Galatasaray maçı hakemi kim? Zorbay Küçük Galatasaray karnesi

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı bugün Alanyaspor - Galatasaray maçıyla başlıyor. Alanya Oba Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı.

Taraftarlar tarafından Alanyaspor - Galatsaray maçı hakemi kim olduğu ise merak ediliyor.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Alanyaspor - Galatasaray maçında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.

Mücadelinin dördüncü hakeminin ise Melih Aldemir olacağı açıklandı. Henüz VAR hakemi ise açıklanmadı.

ZORBAY KÜÇÜK GALATASARAY KARNESİ

Zorbay Küçük Galatasaray'ın kariyeri boyunca toplam 8 karşılaşmasında görev aldı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Galatasaray, Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda toplam 20 sarı, 1 sarıdan kırmızı kart gördü ve 1 penaltı kullandı.

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 Galatasaray maçı ise şöyle:

17.02.2025 Çaykur Rizespor 1:2 Galatasaray

11.01.2024 Sivasspor 1:1 Galatasaray

07.10.2023 Antalyaspor 0:2 Galatasaray

17.03.2023 Konyaspor 2:1 Galatasaray

04.01.2023 Galatasaray 2:1 Ankaragücü