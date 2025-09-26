Menü Kapat
20°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Alanyaspor Galatasaray maçı hakemi kim? Zorbay Küçük Galatasaray karnesi

TFF tarafından Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan mücadelelerin hakemleri açıklandı. Taraftarlar tarafından Alanyaspor - Galatasaray maçı hakemi kim olduğu merak ediliyor. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Zorbay Küçük'ün Galatasaray karnesi ve daha önce yönettiği maçlar gündem oldu.

Alanyaspor Galatasaray maçı hakemi kim? Zorbay Küçük Galatasaray karnesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2025
11:06
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
11:06

'de 7. hafta heyecanı bugün - maçıyla başlıyor. Alanya Oba Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı.

Taraftarlar tarafından Alanyaspor - Galatsaray maçı hakemi kim olduğu ise merak ediliyor.

Alanyaspor Galatasaray maçı hakemi kim? Zorbay Küçük Galatasaray karnesi

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

(TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Alanyaspor - Galatasaray maçında hakem düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.

Mücadelinin dördüncü hakeminin ise Melih Aldemir olacağı açıklandı. Henüz VAR hakemi ise açıklanmadı.

Alanyaspor Galatasaray maçı hakemi kim? Zorbay Küçük Galatasaray karnesi

ZORBAY KÜÇÜK GALATASARAY KARNESİ

Zorbay Küçük Galatasaray'ın kariyeri boyunca toplam 8 karşılaşmasında görev aldı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Galatasaray, Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda toplam 20 sarı, 1 sarıdan kırmızı kart gördü ve 1 penaltı kullandı.

Alanyaspor Galatasaray maçı hakemi kim? Zorbay Küçük Galatasaray karnesi

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 Galatasaray maçı ise şöyle:

17.02.2025 Çaykur Rizespor 1:2 Galatasaray

11.01.2024 Sivasspor 1:1 Galatasaray

07.10.2023 Antalyaspor 0:2 Galatasaray

17.03.2023 Konyaspor 2:1 Galatasaray

04.01.2023 Galatasaray 2:1 Ankaragücü

#Futbol
#galatasaray
#trendyol süper lig
#türkiye futbol federasyonu
#zorbay küçük
#Alanyaspor
#Aktüel
