Almanya Finlandiya basketbol maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Yarı final maçına saatler kaldı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) bugün yarı final mücadeleleri oynanacak. Yarı final karşılaşmaları kapsamında Almanya ile Finlandiya karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın sonucunda kazanan takım final biletinin sahibi olacak. Vatandaşlar tarafından Almanya - Finlandiya maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta olduğu araştırılıyor.

ALMANYA - FİNLANDİYA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da oynanacak olan Almanya - Finlandiya maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak. Vatandaşlar karşılaşmayı anlık olarak şifresiz bir şekilde takip edebilecekler.

Karşılaşmanın galibi ise Türkiye - Yunanistan yarı final maçının kazananı ile finalde karşılaşacak.

ALMANYA - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroBasket 2025 yarı final karşılaşmaları kapsamında gerçekleştirilecek olan Almanya - Finlandiya maçı açıklanan bilgilere göre bugün (12 Eylül 2025 Cuma) saat 17.00'da başlayacak.

Son şampiyon Almanya gruplardan lider olarak yükselerek son 16 turunda Portekiz ile karşılaşmıştı. Portekiz karşısında hata yapmayan Almanya, çeyrek finalde ise Slovenya'yı yenerek yarı finale yükseldi.

Turnuvanın sürpriz takımlarından olan Finlandiya ise gruplardan 2. olarak yükselmişti. Finlandiya son 16 turunda Sırbistan'ı, çeyrek finalde ise Gürcistan'ı mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.