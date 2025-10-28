Altay Tankı nerede üretiliyor? Yerli motor BATU entegre edilecek

Altay Tankı, Türkiye'nin yerli savunma sanayiindeki en büyük projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Seri üretim aşamasına geçilmesiyle birlikte, Türk ordusunun zırhlı birlik gücüne önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

ALTAY TANKI NEREDE ÜRETİLİYOR?

Altay Tankı’nın üretimi tamamen Türkiye’de gerçekleştiriliyor. Ana yüklenici firma olan BMC, tankın seri üretim çalışmalarını Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nde yürütüyor. 2025 yılında resmi olarak faaliyete geçen bu tesis, Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alıyor. Tesiste yüksek teknolojili üretim altyapısı bulunuyor ve aylık 8 adet tank üretimi hedefleniyor. Yıllık üretim kapasitesi ise 96 platform olarak belirlendi.

Bu modern üretim merkezi, 840 bin metrekarelik bir alana kurulmuş durumda. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte, savunma sanayii ekosistemine entegre bir teknoloji üssü oluşturuldu. Yaklaşık 1500 personelin görev yaptığı bu tesiste, yalnızca Altay değil, aynı zamanda Altuğ gibi diğer zırhlı araçların üretimi de planlanıyor. Üretim sürecinin tüm aşamaları Türkiye’de yürütülüyor ve tankın birçok bileşeni yerli firmalar tarafından tasarlanıp monte ediliyor.

ALTAY TANKI MOTORU KİM YAPIYOR, HANGİ ÜLKENİN?

Altay Tankı’nın motor üretimi, üretim partilerine göre değişiklik göstermektedir. İlk üretim partilerinde, yani Lot 1 veya T1 konfigürasyonunda, motor Güney Kore menşelidir. Bu versiyonda, HD Hyundai Infracore tarafından üretilen DV27K modeli motor kullanılmaktadır. Bu motor, 4 vuruşlu, 12 silindirli, su soğutmalı dizel bir yapıya sahiptir ve tankın ilk etapta hizmete girmesinde tercih edilmiştir.

Türkiye, bu alandaki dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kendi motorunu geliştirme sürecini başlatmıştır. Bu kapsamda BMC Power, yerli motor üretim çalışmalarını üstlenmiştir. Sonraki üretim partilerinde, yani Lot 2 veya T2 konfigürasyonunda, tamamen yerli olarak geliştirilen BATU V12 motorunun kullanılması planlanmaktadır.

ALTAY TANK MOTORU YERLİ Mİ?

Altay Tankı’nın motoru için “kısmen yerli” ifadesi kullanılabilir. Çünkü üretim dönemlerine göre motor tedarikinde farklılık bulunuyor. İlk partilerde Güney Kore üretimi motorlar tercih edilirken, sonraki üretimlerde yerli güç grubuna geçiş hedeflenmiştir. Böylece Türkiye, motor üretiminde dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlamaktadır.

BATU V12 motoru, tamamen Türkiye’de geliştirilen yerli bir güç ünitesidir. Bu motor da 4 vuruşlu, 12 silindirli, su soğutmalı dizel yapıdadır ve 1500 beygir gücü üretmektedir. Yerli motorun entegre edilmesiyle birlikte Altay Tankı, tamamen yerli üretim hedefine ulaşacaktır.

ALTAY TANKININ MOTORUNU KİM, NEREDE ÜRETİYOR?

Altay Tankı’nın yerli motoru, BMC Power tarafından geliştirilmektedir. Firma, motorun üretim ve test çalışmalarını Ankara’daki üretim tesisinde yürütmektedir. Motor, Türkiye’nin yerli savunma sanayisi kapasitesinin bir göstergesi olarak tasarlanmıştır.

Motorun geliştirilme sürecinde test aşamaları tamamlanmış ve BATU V12 motoru, Altay Tankı’nın yerli güç grubu olarak üretim hattına entegre edilmek üzere hazırlanmıştır. İlk teslim edilecek tanklarda Güney Kore menşeli motorlar bulunurken, ilerleyen dönemde tamamen yerli motorlu Altay’ların üretime dahil edilmesi planlanmıştır.

KAÇ ALTAY TANKI ÜRETİLDİ, KAÇ ADET ÜRETİLECEK?

Proje kapsamında ilk etapta 250 adet Altay Tankı’nın üretilmesi planlanmıştır. 2025 yılı itibarıyla ilk üç tank Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmiştir. Seri üretim süreci devam etmekte olup, üretim hızı her geçen ay artırılmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre, her ay 8 adet Altay Tankı üretimi hedeflenmektedir. Bu üretim kapasitesiyle birlikte yıllık toplam 96 tankın üretimi mümkün olacaktır. Böylece TSK’nın ana muharebe tankı ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması sağlanacaktır.