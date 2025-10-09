Menü Kapat
17°
Aktüel
Altın satışı durduruldu mu son dakika, neden? Altın satışı durdu mu?

Altın fiyatlarının artmasının ardından altın satışı durduruldu mu merak edildi. Gram altın bugün itibarıyla 5,410 lira seviyesinden işlem görüyorken makas açıldı. Altın alacaklar ise altın satışları durdu mu araştırmasına başladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
14:17
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
14:17

ve uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın satışının durdurulma nedenini anlattı.

ALTIN SATIŞI DURDURULDU MU SON DAKİKA, NEDEN?

'da alış-satış işlemleri arasındaki fark 500 TL'ye kadar çıktı. Gram altın bugün itibarıyla 5,410 lira seviyesinden işlem görüyor ancak 'da ve serbest piyasada satış rakamları farklı seyrediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Kapalı Çarşı başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında kuyumcuların altın satışını durduğunu duyurdu.

ALTIN SATIŞI DURDU MU?

Kapalı Çarşı'da alış-satış işlemleri arasındaki fark 500 TL'ye çıkmasının ardından birçok yerde altın satışı durdu.

"1974 yılından itibaren ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Şuan fiyat konusunda öngörülebilirlik çok zor hale geldi. Bu durumu en son 1974 yılında yaşadım. Fiyatlar anlık artıyordu ve talebe yetişemiyorduk. Şu an durum neredeyse aynı. Kapalı Çarşı'ya altın almaya gelen yatırımcı, dükkanın kapısından çıktığı anda kazanmaya başlıyor. Esnaf sattığı altını aynı fiyattan yerine koyamıyor" ifadelerini kullanan Yıldırımtürk, altın satışlarının durdurulması hakkında konuştu.

