Amazon, 16-17 Temmuz'da değeri 4748 TL olan 15 oyunu ücretsiz verecek

26 Haziran 2024 21:42 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 21:42

Amazon, yılın en çok beklenen kampanyalarından biri olan Prime Day'i 16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirecek.

Prime Day kapsamında, toplam değeri 4748 TL olan 15 oyun ücretsiz olarak sunulacak.

AMAZON'DA ÜCRETSİZ OYUNLAR HANGİLERİ?

Prime Day etkinliği boyunca;

Decieve Inc, Tearstone: Thieves of the Heart,

The Invisible Hand,

Forager, Card Shark,

Heaven Dust 2,

Soulstice,

Wall World,

Hitman Absolution,

STAR WARS: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords,

Alex Kidd in Miracle World DX,

Call of Juarez,

Call of Juarez: Bound in Blood,

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge,

Samurai Bringer gibi popüler oyunlar ücretsiz olarak oyunculara sunulacak.

AMAZON'DA ÜCRETSİZ OYUNLAR NASIL ALINIR?

Oyunseverler, Prime Day etkinliği süresince bu oyunları kütüphanelerine ekleyebilecekler.

Oyunları almak için Amazon Prime abonesi olmak gerektiğini belirtelim.

Ücretsiz olacak oyunların tarihleri ve fiyat bilgileri de açıklandı.

Örneğin, Deceive Inc ve Tearstone: Thieves of the Heart şu an ücretsiz olarak alınabilirken, diğer oyunlar belirli tarihlerde ücretsiz olacak.