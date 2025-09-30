Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv maç sonucu kaç kaç? EuroLeague'de güzel başlangıç

EuroLeague’deki ilk randevusunda temsilcimiz Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaştı.

Bu skorla Anadolu Efes, EuroLeague’de sezona zaferle giriş yaptı.

Temsilcimiz, çift maç haftasının bitişinde Hapoel Tel Aviv ile mücadele edecek.

EuroLeague’deki ilk maçında yenilen Maccabi Tel Aviv ise Paris Basketball’u konuk edecek.

Anadolu Efes’te Jordan Loyd ve Rolands Smits 16’şar sayı ile galibiyetin başrolünde olurken, Shane Larkin 14 sayıyla katkı verdi.

Ercan Osmani ve yeni transfer Nick Weiler-Babb de 12’şer sayıyla çift hanelere çıkan diğer oyuncular oldu.

Maccabi’de ise Roman Sorkin ve Jaylen Hoard 15’er sayı üretti.

İlk çeyrek: Anadolu Efes ilk periyodu 21-19 önde tamamladı. İlk çeyrekte 13 üçlük denemesinden yalnızca 1 isabet geldi. Ercan Osmani’den bu bölümde 7 sayı katkısı.

İkinci çeyrek: Maccabi soyunma odasına 40-44 üstün girdi. İkinci periyot skoru 19-25.

Üçüncü çeyrek: Anadolu Efes 20-15’lik çeyrek skoruyla son 10 dakikaya 60-59 önde girdi.

Dördüncü çeyrek: Anadolu Efes 25-19’luk final çeyreği performansıyla sürprize izin vermedi.