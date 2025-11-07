Anadolu Efes Olimpia Milano maç skoru kaç kaç? Nefes kesen mücadele

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Euroleague’in 9. haftasında Anadolu Efes ile Olimpia Milano kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi 97-93 kaybeden Anadolu Efes, 6. yenilgisini elde etti.
Anadolu Efes maça arzu ettiği başlangıcı yapamazken, EA7 Emporio Armani Milan 5. dakikada 7-0’lık bir seri yakaladı fakat ilk çeyrek 16-16 eşitlikle sona erdi.
İkinci periyotta Anadolu Efes, devre arasına 36-33 üstünlükle girdi.
Üçüncü periyodun ilk kısmı başa baş bir oyuna sahne olurken, 25. dakika 45-45 beraberlikle geçildi. EA7 Emporio Armani Milan, üçüncü çeyreği 59-48 önde kapattı.
Maçın normal süresi 73-73 beraberlikle bitti.
İlk uzatma dakikalarında da denge (84-84) bozulmadı ve ikinci uzatmaya gidildi.
Bu kısımda Anadolu Efes karşısında üstünlük sağlayan EA7 Emporio Armani Milan, mücadeleden 97-93’lük skorla galip ayrıldı.