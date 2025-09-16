Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi 2025 AÖF yeni dönem kayıt yenileme takvimi öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

Üniversite kayıtları tamamlanırken okullarda da yeni dönem başladı.

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri de merak konusu oldu.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme tarihleri yayınlanan akademik takvimle birlikte netlik kazandı.

Buna göre 2025 AÖF kayıt yenileme 6 Ekim Pazartesi ile 17 Ekim Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi olan aosogrenci.anadolu.edu.tr Ders Ekle/Sil butonundan yapılabiliyor.