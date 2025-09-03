Menü Kapat
Ange Postecoglou Türk mü, kimdir? Fenerbahçe teknik direktör adayları arasında yer alıyor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışları başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktör adaylarının arasında Ange Postecoglou olduğu iddia edildi. İddiaların ardından ise taraftarlar Ange Postecoglou Türk mü, kimdir, hangi takımları yönetti sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Ange Postecoglou Türk mü, kimdir? Fenerbahçe teknik direktör adayları arasında yer alıyor
, 'nde alınan kötü sonucun ardından Portekizli ile yollarını ayırma kararı aldı. Mourinho sonrası teknik direktör adayları arasında ise Ange Postecoğlou'nun olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz yıl İngiltere ekibi ile Avrupa Kupası'nı kazanan Ange Postecoglou'nun hayatı ve yönettiği takımlar gündem oldu. Taraftarlar tarafından Ange Postecoglou kimdir, Türk mü sorularının cevapları merak ediliyor.

Ange Postecoglou Türk mü, kimdir? Fenerbahçe teknik direktör adayları arasında yer alıyor

ANGE POSTECOGLOU TÜRK MÜ?

Ange Postecoglou daha önce yaptığı bir röportajda "Türkiye ile birkaç kuşak öncesine dayanan bir soy bağımız var. Soyadımız da bunu açıkca gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ange Postecoglou'nun ailesi 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesinde Manisa'nın Alaşehir ilçesinden göç etmiştir. Ange Postecoglou aslen Yunandır.

Ange Postecoglou Türk mü, kimdir? Fenerbahçe teknik direktör adayları arasında yer alıyor

ANGE POSTECOGLOU YÖNETTİĞİ TAKIMLAR

Ange Postecoglou teknik direktörlük kariyerine Avustralya ekiplerinden South Melbourne'de başladı. Sırasıyla Avustralya U20, U17 milli takımlarının teknik direktörlüğünü yaptıktan sonra Yunanistan ekibi Panachaiki'nin başına geçti.

Burada 2 maç teknik direktörlük yapan Ange Postecoglou daha sonrasında Brisbane Roar, Melbourne, Avustralya Milli Takımı, Yokohama F.M. ve Celtic'te görev aldı.

Son olarak ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da teknik direktörlük yaptı. 6 Haziran 2025 tarihinde ise buradaki görevinden de ayrıldı. Ange Postecoglou güncel olarak bir takımı çalıştırmıyor.

Ange Postecoglou Türk mü, kimdir? Fenerbahçe teknik direktör adayları arasında yer alıyor

ANGE POSTECOGLOU KİMDİR, KUPALARI?

Ange Postecoglou, 27 Ağustos 1965 yılında Yunanistan'ın Atina şehrinde dünyaya geldi. 1984 yılından 1994 yılına kadar futbolculuk kariyerine devam eden Ange Postecoglou, daha sonra teknik direktörlük yapmaya başladı.

Ange Postecoglou Türk mü, kimdir? Fenerbahçe teknik direktör adayları arasında yer alıyor

Kariyeri boyunca 1 UEFA Avrupa Ligi Kupası (Tottenham Hotspur), 1 Asya Kupası (Avustralya), 2 İskoçya Premiership (Celtic), 1 İskoçya Kupası (Celtic), 2 İskoçya Lig Kupası (Celtic), 4 Avustralya A-League (Brisbane Roar 2, South Melbourne FC 2), 1 Japonya J1 League (Yokohama F. Marinos), 1 OFC Şampiyonlar Ligi, South Melbourne FC ve 3 OFC U16/17 Şampiyonası (Avustralya U17) kazandı.

