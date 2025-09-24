Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Aktüel
Ankara su kesintisi 24 Eylül! ASKİ Polatlı, Altındağ, Çubuk, Beypazarı'nda su kesintisi yaşanacağını duyurdu

24 Eylül 2025 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanıyor. ASKİ tarafından su kesintileriyle ilgili detaylar açıklandı. Vatandaşlar tarafından Polatlı, Altındağ, Çubuk, Beypazarı su kesintisi ne zaman, saat kaçta sona ereceği merak ediliyor.

Ankara su kesintisi 24 Eylül! ASKİ Polatlı, Altındağ, Çubuk, Beypazarı'nda su kesintisi yaşanacağını duyurdu
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre bugün (24 Eylül 2025 Çarşamba) Ankara'nın bazı ilçelerinde yaşanıyor.

Arıza kaynaklı yaşanan su kesintilerinin detayları paylaşıldı. Vatandaşlar tarafından Ankara , , Çubuk, su kesintisi ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

Ankara su kesintisi 24 Eylül! ASKİ Polatlı, Altındağ, Çubuk, Beypazarı'nda su kesintisi yaşanacağını duyurdu

ANKARA SU KESİNTİSİ 24 EYLÜL

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara'nın Altındağ ilçesinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılıyor.

Ziraat Mahallesi, Örnek Mahallesi ve Zübeyde Hanım Mahallesi'nin bir kısmına sular verilemiyor. Sabah saat 09.40'ta başlayan su kesintisinin 16.00'da sona ermesi bekleniyor. İlçeye bağlı Baraj Mahallesi'nde yaşanan kesintinin ise saat 13.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.

Ankara su kesintisi 24 Eylül! ASKİ Polatlı, Altındağ, Çubuk, Beypazarı'nda su kesintisi yaşanacağını duyurdu

ASKİ SU KESİNTİSİ 24 EYLÜL

Sincan'da ise Saraycık Toki'nin bir kısmında şebeke hat arızası nedeniyle kesinti yaşanıyor. Arızanın saat 12.00'de giderilmesi ve bölgeye tekrardan su verilmesi bekleniyor.

Çubuk ilçesinin ise Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kırım Sokak, Atatürk Mahallesi Akşemsettin Sokak ve bağlı sokaklarda su kesintisi meydana geldi. Arıza kaynaklı kesintinin saat 13.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.

Beypazarı ilçesinin ise, Kurtuluş, Beytepe ve Ayvaşık mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı olduğu belirtilen kesintinin saat 14.00'te sona ermesi bekleniyor.

Ankara su kesintisi 24 Eylül! ASKİ Polatlı, Altındağ, Çubuk, Beypazarı'nda su kesintisi yaşanacağını duyurdu

ANKARA POLATLI SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

ASKİ tarafından yapılan açıklamalara göre Polatlı ilçesinin Şentepe Mahallesi'nde su kesintisi meydana geldi. Sabah saat 09.30'da başlayan kesintinin saat 19.00'da sona ereceği tahmin ediliyor.

İlçenin Esentepe ve Gülveren mahallelerinde yaşanan kesintinin ise 15.00'te sona ereceği duyuruldu.

