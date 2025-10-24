Ankaragücü başkanı kim oldu? MKE Ankaragücü yeni başkanı belli oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden MKE Ankaragücü'nde Olğanüstü GEnel Kurul gerçekleştirildi. Ankara'da bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen genel kurulda ilk olarak bilanço, gelir ve gider hesapları, yönetim kurulu ve divan kurulu raporları delegeler tarafından oylanarak kabul edildi.

Ardından ise başkanlık seçimine geçildi. Seçimlerin sonucunda ise yeni başkan belli oldu. Taraftarlar tarafından Ankaragücü başkanı kim olduğu araştırılıyor.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI KİM OLDU?

Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'na 719 delege katılırken, 625 kişi oy kullandı. 516 oy alan Nuri Muhammet Yaman ise Ankaragücü'nün yeni başkanı oldu. Serkan Ülker ise 103 oy alırken, 6 oy ise geçersiz sayıldı.

NURİ MUHAMMET YAMAN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Nuri Muhammet Yaman'ın yönetim kurulunda yer alan isimler is eşöyle: