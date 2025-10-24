Menü Kapat
Ankaragücü başkanı kim oldu? MKE Ankaragücü yeni başkanı belli oldu

Süper Lig'in eski ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Kurulda Nuri Muhammet Yaman ve Serkan Ülker başkanlık için yarıştı. Taraftarlar tarafından Ankaragücü başkanı kim olduğu merak ediliyor.

Ankaragücü başkanı kim oldu? MKE Ankaragücü yeni başkanı belli oldu
Beyaz Grup'ta mücadele eden 'nde Olğanüstü GEnel Kurul gerçekleştirildi. Ankara'da bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen genel kurulda ilk olarak bilanço, gelir ve gider hesapları, yönetim kurulu ve divan kurulu raporları delegeler tarafından oylanarak kabul edildi.

Ardından ise başkanlık seçimine geçildi. Seçimlerin sonucunda ise yeni başkan belli oldu. Taraftarlar tarafından Ankaragücü başkanı kim olduğu araştırılıyor.

Ankaragücü başkanı kim oldu? MKE Ankaragücü yeni başkanı belli oldu

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI KİM OLDU?

Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'na 719 delege katılırken, 625 kişi oy kullandı. 516 oy alan Nuri Muhammet Yaman ise Ankaragücü'nün yeni başkanı oldu. Serkan Ülker ise 103 oy alırken, 6 oy ise geçersiz sayıldı.

Ankaragücü başkanı kim oldu? MKE Ankaragücü yeni başkanı belli oldu

NURİ MUHAMMET YAMAN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Nuri Muhammet Yaman'ın yönetim kurulunda yer alan isimler is eşöyle:

  • Mahmut Yılmaz
  • Mustafa Özel
  • Murat Kızıldağ
  • Mehmet Arpacı
  • Abdülkadir Tecimer
  • Ali Eren Altıok
  • Gürsen Uzunca
  • Gökhan Topaloğlu
  • Necip Yıldırım
  • Onur Ballı
  • Turgay Akyüz
  • Volkan Çakırşen
  • Savaş Baş
  • İbrahim Demir
  • Yaşar Kale
  • Göksel Oral
  • Mertcan Sezer
  • Mehmet Göktuğ Koçak
  • Semih Fırat Demir
  • İlhami Alparslan
