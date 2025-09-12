Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Antalya Kalesi satılıyor mu? DMM açıklama yaptı

Son zamanlarda Antalya Kalesi'nin satılacağına dair birçok iddia ortaya atılmıştı. İddiaların ardından Antalya Kalesi satılıyor mu sorusu gündeme gelmişti. Konuyla ilgili DMM açıklama yaptı ve iddiaları yalanladı.

Antalya Kalesi satılıyor mu? DMM açıklama yaptı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 12:39

Sosyal medya üzerinden son zamanlarda Antalya Kalesi'nin satılacağına dair bazı iddialar ortaya atılmıştı. Vatandaşlar tarafından iddiaların ardından Antalya Kalesi satılıyor mu sorusunun cevabı araştırılmaya başladı.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi () açıklama yaptı.

Antalya Kalesi satılıyor mu? DMM açıklama yaptı

ANTALYA KALESİ SATILIYOR MU?

DMM'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Kaleiçi'nde yer alan tarihi kale burcunun satılığa çıkarıldığı iddialarını yalandı.

Konuyla ilgili DMM açıklamasında "Kültürel varlık içeren alanlarda, koruma kurullarının onayı olmadan herhangi bir yapılaşmaya veya satışa izin verilmesi mümkün değildir. Yapılan tahsisler ise kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir ve kamu yararı esasları çerçevesinde yürütülmektedir. Tüm bu işlemler, ilgili kurumların denetiminde planlı turizm politikaları çerçevesinde hayata geçirilmektedir. Habere konu olan alan ise 20 yıldır konaklama tesisi olarak işlev görmektedir. Alanın tahsis süresi dolması nedeniyle yeniden tahsis ilanı verilmiştir. Yeni bir alanın tahsise çıkılması ya da surların satılması söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate almasını, içerek paylaşımlara itibar etmemesi de belirtildi.

