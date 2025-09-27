AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? Kayıt yenileme ücreti ve sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından yapılan duyuruya göre, Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci son gün tarihi açıklandı.

Belirtilen süreye kadar müracaat etmeyen öğrenciler birinci dönem sınavlarına giremeyecek.

AÖL KAYIT YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

MEB, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem kayıt süreci ile ilgili önemli bilgilendirme yaptı.

Buna göre AÖL kayıt yenilemesi ve yeni kayıt işlemlerinde son tarih 3 Ekim 2025 olarak duyuruldu.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Adayların, kayıt yenilemesi için 400 TL ödeme yapmaları gerekiyor.

Ödeme işleminin ardından öğrenciler, ders tercihlerini de en geç 3 Ekim gününe kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden tamamlayabilecek.

AÖL birinci dönem sınavları 20 ve 21 Aralık’ta basılı evrakla okullarda uygulanacak.

Ayrıca e-sınavlar, 1 ile 31 Aralık günleri arasında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün belirlediği merkezlerde gerçekleştirilecek.