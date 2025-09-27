Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Aktüel
Avatar
Editor
 27.09.2025

AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? Kayıt yenileme ücreti ve sınav tarihleri

AÖL birinci dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde son tarih kayıt yenileme yapacak kişiler tarafından araştırılıyor.

AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? Kayıt yenileme ücreti ve sınav tarihleri
Haber Merkezi
|
27.09.2025
12:23
|
27.09.2025
12:23

, tarafından yapılan duyuruya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem yeni ve kayıt süreci son gün tarihi açıklandı.

Belirtilen süreye kadar müracaat etmeyen öğrenciler birinci dönem sınavlarına giremeyecek.

AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? Kayıt yenileme ücreti ve sınav tarihleri

AÖL KAYIT YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

, Açık Öğretim Lisesi () 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem kayıt süreci ile ilgili önemli bilgilendirme yaptı.

Buna göre AÖL kayıt yenilemesi ve yeni kayıt işlemlerinde son tarih 3 Ekim 2025 olarak duyuruldu.

AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? Kayıt yenileme ücreti ve sınav tarihleri

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Adayların, kayıt yenilemesi için 400 TL ödeme yapmaları gerekiyor.

Ödeme işleminin ardından öğrenciler, ders tercihlerini de en geç 3 Ekim gününe kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden tamamlayabilecek.

AÖL birinci dönem sınavları 20 ve 21 Aralık’ta basılı evrakla okullarda uygulanacak.

Ayrıca e-sınavlar, 1 ile 31 Aralık günleri arasında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün belirlediği merkezlerde gerçekleştirilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

AÖL birinci dönem sınavları ne zaman?
Sınavlar 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde yüz yüze yapılacak, ayrıca e-sınavlar 1-31 Aralık arasında uygulanacak.
