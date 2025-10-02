AÖL kayıtları bitti mi 1. dönem sınavları ne zaman?

Açık öğretim lisesi imtihan tarihleri duyuruldu.

AÖL 1. dönem kayıt yenileme ve yeni müracaatlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan kılavuz kapsamında tamamlanacak.

Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik kartı ile katılacaklar.

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni başvuru ve kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2025 tarihi mesai bitimine kadar sonuçlandırılacak.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık lise sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek.

AÖL 1. dönem imtihan günleri şu şekilde;

Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da, Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te, Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.