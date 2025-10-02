Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

AÖL kayıtları bitti mi 1. dönem sınavları ne zaman?

Açık öğretim başvurularında sona yaklaşılmasının ardından, AÖL sınavı oturum günü ve saatleri, Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimi ile netleşti.

AÖL kayıtları bitti mi 1. dönem sınavları ne zaman?
imtihan tarihleri duyuruldu.

1. dönem kayıt yenileme ve yeni müracaatlar, tarafından paylaşılan kılavuz kapsamında tamamlanacak.

Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik kartı ile katılacaklar.

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni başvuru ve kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2025 tarihi mesai bitimine kadar sonuçlandırılacak.

AÖL kayıtları bitti mi 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık lise sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek.

AÖL 1. dönem imtihan günleri şu şekilde;

  1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da,
  2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te,
  3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

Sıkça Sorulan Sorular

AÖL 1. dönem kayıt yenileme için son gün ne zaman?
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2025 mesai bitimine kadar tamamlanacak.
ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#aöl
#açık öğretim lisesi
#sınav tarihleri
#Öğrenci Kayıt
#Aktüel
