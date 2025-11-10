Ara tatilin bitmesine kaç gün kaldı? 2025 Kasım ara tatili 10 Kasım'da başladı

Milyonlarca öğrenci 10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla ara tatile girdi. Hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün boyunca öğrenciler tatil yapacak. Öğrenciler tarafından ara tatilin bitmesine kaç gün kaldığı ise merak edilmeye başlandı.

ARA TATİLİN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılının başında yayımlanan takvime göre 1. dönem ara tatil 10 Kasım - 14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün boyunca tatil yapacaklar. 17 Kasım 2025 Pazartesi günü ise okullarda eğitim-öğretime kalınan yerden devam edilecek. 10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla ara tatilin bitmesine 7 gün kaldı.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

MEB tarafından her yılın başında eğitim-öğretim takvimi yayımlanıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan bilgilere göre 15 tatil (Sömestr tatili) 19 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. İki hafta sürecek olan yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 tarihinde ise sona erecek. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplam 16 gün tatil yapacak. 2 Ocak 2026 tarihinde ise okullar tekrardan açılacak.