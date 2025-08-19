Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Araçlara kamera ve takip sistemi ne zaman zorunlu? Kademeli geçiş yapılacak

Araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu Resmi Gazete’de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, ticari ve toplu taşıma araçlarına kamera, araç takip sistemi ve acil durum butonu zorunluluğu getirildi. Düzenleme, yeni tescil edilecek araçlar ve farklı üretim yıllarına göre kademeli geçiş takvimine bağlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Araçlara kamera ve takip sistemi ne zaman zorunlu? Kademeli geçiş yapılacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 20:27
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 20:27

Karayolları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Ticari araçlarda güvenlik donanımlarına ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı.

ARAÇLARA KAMERA VE TAKİP SİSTEMİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte, taksi, dolmuş, otobüs ve diğer ticari toplu taşıma araçlarında kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurulması şartı getirildi. Bu kapsamda, ticari taşımacılık yapan araçların güvenlik açısından standart donanımlara sahip olması zorunlu hale geldi.

Araçlara kamera ve takip sistemi ne zaman zorunlu? Kademeli geçiş yapılacak

Yönetmelikte yer alan hükme göre, yeni tescil edilecek araçlarda bu donanımların varlığı artık ilk tescil sırasında kontrol edilecek. Böylece piyasaya çıkan her yeni aracın, yönetmeliğin belirlediği teknik donanımlara sahip olması gerekecek. Ancak bu düzenleme, yayımlandıktan 30 gün sonra yürürlüğe girecek şekilde planlandı.

Araçlara kamera ve takip sistemi ne zaman zorunlu? Kademeli geçiş yapılacak

Mevcut araçlarda ise kademeli geçiş uygulanacak. Yani daha önce trafiğe çıkmış araçların tamamı için aynı anda zorunluluk başlamayacak. Araçların model yılına göre farklı tarihler belirlendi ve ilk muayene tarihlerine kadar geçiş süresi tanındı.

ARAÇLARA KAMERA VE TAKİP SİSTEMİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni düzenlemeye göre, bugün itibarıyla tescil edilen araçlar için bu zorunluluk hemen başlamayacak. İlk defa tescil edilen araçlarda şart, 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve ilk tescil sırasında kontrol edilecek. Böylece sıfır araçlarda kısa süre içinde standart güvenlik donanımlarının aranması şartı uygulanmaya başlanacak.

Bugünden önce tescil edilmiş araçlar için farklı tarihler belirlendi. 2023-2025 yılları arasında üretilmiş araçlar için 1 Ocak 2026 tarihinden sonraki ilk muayeneden itibaren bu şart aranacak. 2018-2022 arasındaki modeller için tarih 1 Ocak 2027 olurken, 2017 ve öncesi araçlar için zorunluluk 1 Ocak 2028’den sonraki ilk muayenelerden itibaren geçerli olacak.

Araçlara kamera ve takip sistemi ne zaman zorunlu? Kademeli geçiş yapılacak

Okul servisleri için ise ayrı bir düzenleme yapıldı. 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen veya tescil edilecek araçlar, “İmal, Tadil ve Montajı Hakkında ” hükümlerine uygun kamera ve kayıt cihazına sahip oldukları sürece, 31 Aralık 2027 tarihine kadar eski şartlarla kullanılabilecek. Bu tarihten sonraki ilk muayenelerde ise yeni hükümler uygulanacak.

ETİKETLER
#Otomobil
#elektrikli otomobil
#trafik
#yönetmelik
#ikinci el otomobil
#otomobil fiyatları
#ticari araç
#Hiper Otomobil
#Hibrit Otomobil
#Güvenlik Donanımı
#Kamera Sistemi
#Araç Takip Sistemi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.