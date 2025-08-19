Araçlara kamera ve takip sistemi ne zaman zorunlu? Kademeli geçiş yapılacak

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Ticari araçlarda güvenlik donanımlarına ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı.

ARAÇLARA KAMERA VE TAKİP SİSTEMİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte, taksi, dolmuş, otobüs ve diğer ticari toplu taşıma araçlarında kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurulması şartı getirildi. Bu kapsamda, ticari taşımacılık yapan araçların güvenlik açısından standart donanımlara sahip olması zorunlu hale geldi.

Yönetmelikte yer alan hükme göre, yeni tescil edilecek araçlarda bu donanımların varlığı artık ilk tescil sırasında kontrol edilecek. Böylece piyasaya çıkan her yeni aracın, yönetmeliğin belirlediği teknik donanımlara sahip olması gerekecek. Ancak bu düzenleme, yayımlandıktan 30 gün sonra yürürlüğe girecek şekilde planlandı.

Mevcut araçlarda ise kademeli geçiş uygulanacak. Yani daha önce trafiğe çıkmış araçların tamamı için aynı anda zorunluluk başlamayacak. Araçların model yılına göre farklı tarihler belirlendi ve ilk muayene tarihlerine kadar geçiş süresi tanındı.

ARAÇLARA KAMERA VE TAKİP SİSTEMİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni düzenlemeye göre, bugün itibarıyla tescil edilen araçlar için bu zorunluluk hemen başlamayacak. İlk defa tescil edilen araçlarda şart, 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve ilk tescil sırasında kontrol edilecek. Böylece sıfır araçlarda kısa süre içinde standart güvenlik donanımlarının aranması şartı uygulanmaya başlanacak.

Bugünden önce tescil edilmiş araçlar için farklı tarihler belirlendi. 2023-2025 yılları arasında üretilmiş araçlar için 1 Ocak 2026 tarihinden sonraki ilk muayeneden itibaren bu şart aranacak. 2018-2022 arasındaki modeller için tarih 1 Ocak 2027 olurken, 2017 ve öncesi araçlar için zorunluluk 1 Ocak 2028’den sonraki ilk muayenelerden itibaren geçerli olacak.

Okul servisleri için ise ayrı bir düzenleme yapıldı. 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen veya tescil edilecek araçlar, “İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun kamera ve kayıt cihazına sahip oldukları sürece, 31 Aralık 2027 tarihine kadar eski şartlarla kullanılabilecek. Bu tarihten sonraki ilk muayenelerde ise yeni hükümler uygulanacak.