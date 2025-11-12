Askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Türkiye'nin yüreklerini yakan olay sonrasında askeri kargo uçağının kara kutusunun bulunması merak edildi.

ASKERİ KARGO UÇAĞININ KARA KUTUSU BULUNDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Biz de bu süreçte önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile ardından Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile telefonla görüştük." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür." ifadeleri yer aldı. Yürekleri yakan olay sonrasında uçağın kara kutusunun bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.