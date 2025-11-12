Menü Kapat
14°
Askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında uçuş ekibi ile 20 personelin bulunduğunu, enkazda arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Türkiye ise askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu mu araştırmasına başladı.

Askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
'nin yüreklerini yakan olay sonrasında askeri kargo uçağının kara kutusunun bulunması merak edildi.

ASKERİ KARGO UÇAĞININ KARA KUTUSU BULUNDU MU?

, "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Biz de bu süreçte önce Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile ardından Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile telefonla görüştük." ifadesini kullandı.

Askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

ASKERİ KARGO UÇAĞININ KARA KUTUSU BULUNDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür." ifadeleri yer aldı. Yürekleri yakan olay sonrasında uçağın kara kutusunun bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

