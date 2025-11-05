Atatürk Üniversitesi AÖF sınav takvimi belli oldu!

Atatürk Üniversitesi tarafından yayınlanan bilgilendirme açıklamasında saat ve süre detaylarına yer verildi. Buna göre vize sınavları 3 oturumda yüz yüze gerçekleştirilecek.

Öğrencilere her ders için 30 dakikalık zaman tanınacak.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi vize sınavları, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde üç oturum şeklinde uygulanacak.

Ara (Vize) Sınavı

1.Oturum 22 Kasım 2025 09:30

2.Oturum 22 Kasım 2025 14:00

3.Oturum 23 Kasım 2025 15:00

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

1.Oturum 10 Ocak 2026

2.Oturum 10 Ocak 2026

3.Oturum 11 Ocak 2026

Bütünleme Sınavı

1.Oturum 14 Şubat 2026

2.Oturum 14 Şubat 2026

3.Oturum 15 Şubat 2026