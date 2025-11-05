Atatürk Üniversitesi AÖF sınav takvimi belli oldu!

Kategoriler
Atatürk Üniversitesi tarafından yayınlanan bilgilendirme açıklamasında saat ve süre detaylarına yer verildi. Buna göre vize sınavları 3 oturumda yüz yüze gerçekleştirilecek.
Öğrencilere her ders için 30 dakikalık zaman tanınacak.
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi vize sınavları, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde üç oturum şeklinde uygulanacak.
1.Oturum 22 Kasım 2025 09:30
2.Oturum 22 Kasım 2025 14:00
3.Oturum 23 Kasım 2025 15:00
1.Oturum 10 Ocak 2026
2.Oturum 10 Ocak 2026
3.Oturum 11 Ocak 2026
1.Oturum 14 Şubat 2026
2.Oturum 14 Şubat 2026
3.Oturum 15 Şubat 2026