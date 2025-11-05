Menü Kapat
16°
Aktüel
Editor
 Erdem Avsar

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav takvimi belli oldu!

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi ara sınavları, Kasım ayının başlamasıyla birlikte araştırılan konular arasında yer alıyor.

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav takvimi belli oldu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 21:20

tarafından yayınlanan bilgilendirme açıklamasında saat ve süre detaylarına yer verildi. Buna göre vize sınavları 3 oturumda yüz yüze gerçekleştirilecek.

Öğrencilere her ders için 30 dakikalık zaman tanınacak.

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav takvimi belli oldu!

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde üç oturum şeklinde uygulanacak.

  • Ara (Vize) Sınavı

1.Oturum 22 Kasım 2025 09:30

2.Oturum 22 Kasım 2025 14:00

3.Oturum 23 Kasım 2025 15:00

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav takvimi belli oldu!
  • Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

1.Oturum 10 Ocak 2026

2.Oturum 10 Ocak 2026

3.Oturum 11 Ocak 2026

  • Bütünleme Sınavı

1.Oturum 14 Şubat 2026

2.Oturum 14 Şubat 2026

3.Oturum 15 Şubat 2026

